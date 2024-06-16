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Стало известно, как изменилась цена на Lada Vesta за три года - 16.06.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, как изменилась цена на Lada Vesta за три года
Стало известно, как изменилась цена на Lada Vesta за три года - 16.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно, как изменилась цена на Lada Vesta за три года
За три года стоимость модели Lada Vesta выросла почти вдвое, сообщает портал Quto.ru со ссылкой на архивные прайс-листы марки от января 2021 года. | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T19:25+0300
2024-06-16T19:25+0300
россия
автоваз
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. За три года стоимость модели Lada Vesta выросла почти вдвое, сообщает портал Quto.ru со ссылкой на архивные прайс-листы марки от января 2021 года.Издание указывает, что три года назад Vesta Comfort стоила 764,9 тысячи рублей. Год спустя — 896,9 тысячи рублей. К весне 2022 года уже 1,1 миллиона рублей, а рестайлинговую модель в 2023-м — 1,3 миллиона рублей. К осени того же года — до 1,4 миллиона рублей, а к концу года — до 1,5 миллиона рублей. Сегодня без учета маркетинговых акций — 1,4 миллиона рублей."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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россия, автоваз
РОССИЯ, АвтоВАЗ
19:25 16.06.2024
 
Стало известно, как изменилась цена на Lada Vesta за три года

Quto: за три года Lada Vesta подорожала вдвое и стала стоить 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк%Московский международный автомобильный салон
%Московский международный автомобильный салон - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. За три года стоимость модели Lada Vesta выросла почти вдвое, сообщает портал Quto.ru со ссылкой на архивные прайс-листы марки от января 2021 года.
Издание указывает, что три года назад Vesta Comfort стоила 764,9 тысячи рублей. Год спустя — 896,9 тысячи рублей. К весне 2022 года уже 1,1 миллиона рублей, а рестайлинговую модель в 2023-м — 1,3 миллиона рублей. К осени того же года — до 1,4 миллиона рублей, а к концу года — до 1,5 миллиона рублей. Сегодня без учета маркетинговых акций — 1,4 миллиона рублей.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации с ценами на Lada
11:37
 
РОССИЯАвтоВАЗ
 
 
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