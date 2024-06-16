https://1prime.ru/20240616/finlyandiya-849212618.html

Президент Финляндии обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой

Президент Финляндии обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой - 16.06.2024, ПРАЙМ

Президент Финляндии обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой

Россия несет ответственность за "вторжение" в Финляндию во время Второй мировой войны, рассказал президент страны, его слова приводит вещатель Yle. | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T07:24+0300

2024-06-16T07:24+0300

2024-06-16T07:24+0300

россия

финляндия

вторая мировая война

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Россия несет ответственность за "вторжение" в Финляндию во время Второй мировой войны, рассказал президент страны, его слова приводит вещатель Yle.В этой связи финский президент рассказал, что "многие из нас обеспокоены" тем, что Финляндия имеет 1300 километров общей границы с Россией, а между странами за все время якобы было 30 войн."Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10 процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец", — подчеркнул Струбб.Во время Второй Мировой войны Финляндия большу часть времени воевала на стороне германской коалиции стран Оси, пытаясь взять реванш и вернуть потерянные земли, однако после поражения в войне против СССР, заключила перемирие и начала боевые действия против немецких войск. Участие Финляндии в войне завершилось 27 апреля 1945, когда последние военные формирования Вермахта покинули страну.

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россия, финляндия, вторая мировая война