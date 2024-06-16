https://1prime.ru/20240616/finlyandiya-849214390.html
Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина
Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина - 16.06.2024, ПРАЙМ
Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина
Пекин может повлиять на российского президента Владимира Путина и тем самым сыграть ключевую роль в украинском конфликте, поделился своим мнением президент... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T09:41+0300
2024-06-16T09:41+0300
2024-06-16T09:43+0300
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Пекин может повлиять на российского президента Владимира Путина и тем самым сыграть ключевую роль в украинском конфликте, поделился своим мнением президент Финляндии Александр Стубб журналистам на саммите в Швейцарии. Об этом пишет Yle."Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", — заявил он.Кроме того, президент подчеркнул роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мира.Агентство Синьхуа передавало, что лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил о поддержке Пекином проведения международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.Ранее Стубб обвинил Россию во "вторжении" в Финляндию во время Второй мировой войны. По его словам, на фоне этого "многие обеспокоены" тем, что страна имеет 1300 километров общей границы с Россией, а между странами за все время якобы было 30 войн.
https://1prime.ru/20240616/finlyandiya-849212618.html
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россия, финляндия
Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина
Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина в конфликте с Украиной
МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ.
Пекин может повлиять на российского президента Владимира Путина и тем самым сыграть ключевую роль в украинском конфликте, поделился своим мнением президент Финляндии Александр Стубб журналистам на саммите в Швейцарии. Об этом пишет Yle
.
"Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", — заявил он.
Кроме того, президент подчеркнул роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мира.
Агентство Синьхуа передавало, что лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил о поддержке Пекином проведения международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
Ранее Стубб обвинил Россию во "вторжении" в Финляндию во время Второй мировой войны. По его словам, на фоне этого "многие обеспокоены" тем, что страна имеет 1300 километров общей границы с Россией, а между странами за все время якобы было 30 войн.
Президент Финляндии обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой