https://1prime.ru/20240616/finlyandiya-849214390.html

Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина

Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина - 16.06.2024, ПРАЙМ

Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина

Пекин может повлиять на российского президента Владимира Путина и тем самым сыграть ключевую роль в украинском конфликте, поделился своим мнением президент... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T09:41+0300

2024-06-16T09:41+0300

2024-06-16T09:43+0300

россия

финляндия

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Пекин может повлиять на российского президента Владимира Путина и тем самым сыграть ключевую роль в украинском конфликте, поделился своим мнением президент Финляндии Александр Стубб журналистам на саммите в Швейцарии. Об этом пишет Yle."Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", — заявил он.Кроме того, президент подчеркнул роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мира.Агентство Синьхуа передавало, что лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил о поддержке Пекином проведения международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.Ранее Стубб обвинил Россию во "вторжении" в Финляндию во время Второй мировой войны. По его словам, на фоне этого "многие обеспокоены" тем, что страна имеет 1300 километров общей границы с Россией, а между странами за все время якобы было 30 войн.

https://1prime.ru/20240616/finlyandiya-849212618.html

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