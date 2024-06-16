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Россия обошла США по поставкам газа в Европу впервые за два года - 16.06.2024, ПРАЙМ
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Россия обошла США по поставкам газа в Европу впервые за два года
Россия обошла США по поставкам газа в Европу впервые за два года - 16.06.2024, ПРАЙМ
Россия обошла США по поставкам газа в Европу впервые за два года
Россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в Европу, пишет Financial Times. | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T15:27+0300
2024-06-16T15:27+0300
энергетика
россия
сша
газ
поставки газа
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в Европу, пишет Financial Times.Согласно данным аналитической компании ICIS, в мае трубопроводный газ и СПГ из России составили 15 % от поставок в Европу. При этом на долю американского СПГ пришлось 14%, отмечается в статье.Издание обращает внимание на то, что эта ситуация осложняет снижение энергозависимости Европы от России, поскольку ряд европейских государств по-прежнему зависят от топлива из РФ.Ранее Bloomberg писал, что в Евросоюзе вернулись к обсуждению продолжения транзита российского газа через Украину после завершения соглашения с РФ в этом году.В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года.
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россия, сша, газ, поставки газа
Энергетика, РОССИЯ, США, Газ, поставки газа
15:27 16.06.2024
 
Россия обошла США по поставкам газа в Европу впервые за два года

FT: Россия в мае обошла США по поставкам газа в Европу впервые за два года

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в Европу, пишет Financial Times.
Согласно данным аналитической компании ICIS, в мае трубопроводный газ и СПГ из России составили 15 % от поставок в Европу. При этом на долю американского СПГ пришлось 14%, отмечается в статье.
Издание обращает внимание на то, что эта ситуация осложняет снижение энергозависимости Европы от России, поскольку ряд европейских государств по-прежнему зависят от топлива из РФ.
Ранее Bloomberg писал, что в Евросоюзе вернулись к обсуждению продолжения транзита российского газа через Украину после завершения соглашения с РФ в этом году.
В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
В ЕС обсуждают продолжение поставок газа из РФ через Украину
10 июня, 21:53
 
ЭнергетикаРОССИЯСШАГазпоставки газа
 
 
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