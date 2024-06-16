https://1prime.ru/20240616/gaz-849217256.html

Россия обошла США по поставкам газа в Европу впервые за два года

Россия обошла США по поставкам газа в Европу впервые за два года - 16.06.2024, ПРАЙМ

Россия обошла США по поставкам газа в Европу впервые за два года

Россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в Европу, пишет Financial Times. | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T15:27+0300

2024-06-16T15:27+0300

2024-06-16T15:27+0300

энергетика

россия

сша

газ

поставки газа

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/01/841400177_313:0:3234:1643_1920x0_80_0_0_26a5483a07e52493212768e2582275f4.jpg

МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в Европу, пишет Financial Times.Согласно данным аналитической компании ICIS, в мае трубопроводный газ и СПГ из России составили 15 % от поставок в Европу. При этом на долю американского СПГ пришлось 14%, отмечается в статье.Издание обращает внимание на то, что эта ситуация осложняет снижение энергозависимости Европы от России, поскольку ряд европейских государств по-прежнему зависят от топлива из РФ.Ранее Bloomberg писал, что в Евросоюзе вернулись к обсуждению продолжения транзита российского газа через Украину после завершения соглашения с РФ в этом году.В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года.

https://1prime.ru/20240610/gaz-849046879.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, газ, поставки газа