Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой, пишет СМИ - 16.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240616/gruziya-849213687.html
В Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой, пишет СМИ
В Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой, пишет СМИ - 16.06.2024, ПРАЙМ
В Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой, пишет СМИ
Грузинская фракция "Солидарность во имя мира" обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами. | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T08:48+0300
2024-06-16T08:48+0300
россия
грузия
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/11/841381156_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_55a515f5d0d152ae9888ce075dfbb570.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Грузинская фракция "Солидарность во имя мира" обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами. Отмечаестя, что представители партии записали видеообращение российскому лидеру, которое опубликовал Sputnik Грузия.Также члены фракции призваи освободить нарушивших срок пребывания в России грузинских граждан и облегчить правила трудоустройства для грузин. По их словам, подобные меры будут способствовать дальнейшему сближению обеих стран и скорейшему восстановлению дипломатических отношений.
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/11/841381156_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_f502e5c732c0344d1fa8ed5c1261dce5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, грузия
РОССИЯ, ГРУЗИЯ
08:48 16.06.2024
 
В Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой, пишет СМИ

Грузинская "Солидарность во имя мира" попросила Путина отменить визовый режим

CC BY-SA 2.0 / George Mel / Flag of Georgia Флаг Грузии
 Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
CC BY-SA 2.0 / George Mel / Flag of Georgia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Грузинская фракция "Солидарность во имя мира" обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами.
Отмечаестя, что представители партии записали видеообращение российскому лидеру, которое опубликовал Sputnik Грузия.
Также члены фракции призваи освободить нарушивших срок пребывания в России грузинских граждан и облегчить правила трудоустройства для грузин. По их словам, подобные меры будут способствовать дальнейшему сближению обеих стран и скорейшему восстановлению дипломатических отношений.
 
РОССИЯГРУЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала