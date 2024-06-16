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В Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой, пишет СМИ

В Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой, пишет СМИ - 16.06.2024, ПРАЙМ

В Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой, пишет СМИ

Грузинская фракция "Солидарность во имя мира" обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами. | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T08:48+0300

2024-06-16T08:48+0300

2024-06-16T08:48+0300

россия

грузия

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Грузинская фракция "Солидарность во имя мира" обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами. Отмечаестя, что представители партии записали видеообращение российскому лидеру, которое опубликовал Sputnik Грузия.Также члены фракции призваи освободить нарушивших срок пребывания в России грузинских граждан и облегчить правила трудоустройства для грузин. По их словам, подобные меры будут способствовать дальнейшему сближению обеих стран и скорейшему восстановлению дипломатических отношений.

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