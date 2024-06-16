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В Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой, пишет СМИ
В Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой, пишет СМИ - 16.06.2024, ПРАЙМ
В Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой, пишет СМИ
Грузинская фракция "Солидарность во имя мира" обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами. | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T08:48+0300
2024-06-16T08:48+0300
2024-06-16T08:48+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Грузинская фракция "Солидарность во имя мира" обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами. Отмечаестя, что представители партии записали видеообращение российскому лидеру, которое опубликовал Sputnik Грузия.Также члены фракции призваи освободить нарушивших срок пребывания в России грузинских граждан и облегчить правила трудоустройства для грузин. По их словам, подобные меры будут способствовать дальнейшему сближению обеих стран и скорейшему восстановлению дипломатических отношений.
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В Грузии обратились к Путину с неожиданной просьбой, пишет СМИ
Грузинская "Солидарность во имя мира" попросила Путина отменить визовый режим
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Грузинская фракция "Солидарность во имя мира" обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами.
Отмечаестя, что представители партии записали видеообращение российскому лидеру, которое опубликовал
Sputnik Грузия.
Также члены фракции призваи освободить нарушивших срок пребывания в России грузинских граждан и облегчить правила трудоустройства для грузин. По их словам, подобные меры будут способствовать дальнейшему сближению обеих стран и скорейшему восстановлению дипломатических отношений.