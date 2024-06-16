https://1prime.ru/20240616/kamala-kharris-849214025.html

Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения

Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения - 16.06.2024, ПРАЙМ

Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения

Вице-президент США Камала Харрис улетела из Швейцарии до окончания "мирного саммита" по Украине, в дальнейших мероприятиях форума примет участие советник... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T09:20+0300

2024-06-16T09:20+0300

2024-06-16T09:20+0300

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 16 июн - ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис улетела из Швейцарии до окончания "мирного саммита" по Украине, в дальнейших мероприятиях форума примет участие советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет издание New York Times. "Харрис возвращается в Вашингтон в субботу вечером (по американскому времени - ред.), но Салливан заявил, что останется для разработки стратегии о практических решениях для поддержки ядерной, энергетической и продовольственной безопасности Украины", - сообщает газета. "Мирный саммит" по Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня. Во время встречи участники обсуждают "формулу мира" Зеленского, которую он представил в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.Ранее отмечалось, что Россию на конференцию не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.

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россия, украина, сша, камала харрис