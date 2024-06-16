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Хуситы заявили, что атаковали эсминец США и 2 корабля - 16.06.2024, ПРАЙМ
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Хуситы заявили, что атаковали эсминец США и 2 корабля
Хуситы заявили, что атаковали эсминец США и 2 корабля - 16.06.2024, ПРАЙМ
Хуситы заявили, что атаковали эсминец США и 2 корабля
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало эсминец США и два корабля. | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T22:33+0300
2024-06-16T22:33+0300
происшествия
хуситы
красное море
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КАИР, 16 июн — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало эсминец США и два корабля. "Ракетное подразделение и военно-морские силы наших йеменских вооруженных сил совершили две военные операции в Красном море", — сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. По словам Сариа, в Красном море хуситы обстреляли ракетами американский эсминец и судно Captain Paris. Он добавил, что в Аравийском море силы движения атаковали с помощью беспилотников судно Happy Condor. Движение "Ансар Алла" на севере Йемена, контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о поддержке Палестины и намерении атаковать израильские корабли. Они призвали другие страны отозвать своих моряков и не приближаться к израильским кораблям. При этом они не мешают судоходству и не трогают корабли других стран. Некоторые компании приостановили перевозки через Красное море из-за атак.
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хуситы, красное море
Происшествия, хуситы, КРАСНОЕ МОРЕ
22:33 16.06.2024
 
Хуситы заявили, что атаковали эсминец США и 2 корабля

Хуситы заявили, что атаковали эсминец США и 2 корабля в Красном море

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовое судно
Грузовое судно - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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КАИР, 16 июн — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало эсминец США и два корабля.
"Ракетное подразделение и военно-морские силы наших йеменских вооруженных сил совершили две военные операции в Красном море", — сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
По словам Сариа, в Красном море хуситы обстреляли ракетами американский эсминец и судно Captain Paris.
Он добавил, что в Аравийском море силы движения атаковали с помощью беспилотников судно Happy Condor.
Движение "Ансар Алла" на севере Йемена, контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о поддержке Палестины и намерении атаковать израильские корабли. Они призвали другие страны отозвать своих моряков и не приближаться к израильским кораблям. При этом они не мешают судоходству и не трогают корабли других стран. Некоторые компании приостановили перевозки через Красное море из-за атак.
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ПроисшествияхуситыКРАСНОЕ МОРЕ
 
 
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