https://1prime.ru/20240616/khusity-849220032.html

Хуситы заявили, что атаковали эсминец США и 2 корабля

Хуситы заявили, что атаковали эсминец США и 2 корабля - 16.06.2024, ПРАЙМ

Хуситы заявили, что атаковали эсминец США и 2 корабля

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало эсминец США и два корабля. | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T22:33+0300

2024-06-16T22:33+0300

2024-06-16T22:33+0300

происшествия

хуситы

красное море

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КАИР, 16 июн — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало эсминец США и два корабля. "Ракетное подразделение и военно-морские силы наших йеменских вооруженных сил совершили две военные операции в Красном море", — сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. По словам Сариа, в Красном море хуситы обстреляли ракетами американский эсминец и судно Captain Paris. Он добавил, что в Аравийском море силы движения атаковали с помощью беспилотников судно Happy Condor. Движение "Ансар Алла" на севере Йемена, контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о поддержке Палестины и намерении атаковать израильские корабли. Они призвали другие страны отозвать своих моряков и не приближаться к израильским кораблям. При этом они не мешают судоходству и не трогают корабли других стран. Некоторые компании приостановили перевозки через Красное море из-за атак.

https://1prime.ru/20240609/khusity-849013518.html

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хуситы, красное море