https://1prime.ru/20240616/kitay-849214797.html

В США забили тревогу из-за изменения позиции Си Цзиньпина по России

В США забили тревогу из-за изменения позиции Си Цзиньпина по России - 16.06.2024, ПРАЙМ

В США забили тревогу из-за изменения позиции Си Цзиньпина по России

Среди сотрудников администрации президента США Джо Байдена растет убежденность, что взгляды Си Цзиньпина на роль его страны в военном конфликте России и Украины | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T10:27+0300

2024-06-16T10:27+0300

2024-06-16T10:28+0300

россия

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. В Вашингтоне забеспокоились из-за того, что китайский лидер Си Цзиньпин может активнее начать поддерживать Россию. Об этом пишет агентство The New York Times."Среди сотрудников администрации президента США Джо Байдена растет убежденность, что взгляды Си Цзиньпина на роль его страны в военном конфликте России и Украины изменились, и в дальнейшем Пекин будет сильнее поддерживать Москву", — сообщается в материале статьи.Издание также пишет, что еще несколько месяцев назад большинство американских чиновников считали эту точку зрения преувеличением, а Байден публично сомневался в том, что Россия и Китая смогут "преодолеть взаимные подозрения" и начать сотрудничать.Ранее на этой неделе страны "Большая семерка" в финальном заявлении саммита в Италии заявили, что обеспокоены поддержкой России со стороны Китая и призывали Пекин оказать давление на Москву.

https://1prime.ru/20240615/semerka-849208435.html

китай

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россия, китай, g7