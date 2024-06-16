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В России растут продажи кофе и приборов для его приготовления, пишут СМИ - 16.06.2024, ПРАЙМ
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В России растут продажи кофе и приборов для его приготовления, пишут СМИ
В России растут продажи кофе и приборов для его приготовления, пишут СМИ - 16.06.2024, ПРАЙМ
В России растут продажи кофе и приборов для его приготовления, пишут СМИ
В последнее время россияне стали чаще прибегать к приготовлению кофе дома, используя для этого специальные бытовые приборы. Об этом пишет издание "Известия". | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T08:05+0300
2024-06-16T08:05+0300
россия
кофе
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. В последнее время россияне стали чаще прибегать к приготовлению кофе дома, используя для этого специальные бытовые приборы. Об этом пишет издание "Известия".Так, издание с опорой на данные торговых сетей пишет, что за последний год продажи кофемашин и кофеварок в России выросли на треть, достигнув максимума. В качестве причин подобной динамики издание приводит стремление россиян готовить кофе дома в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями.Кроме того, эксперты отмечают, что пандемия COVID-19 сыграла свою роль в увеличении популярности домашнего кофе. Ограничения похода по кофейням заставили людей пересмотреть свои привычки и начать уделять больше внимания домашнему комфорту, в том числе приготовление кофе в уютной обстановке.Ранее сообщалось, что Бразилия в мае текущего года нарастила экспорт кофе в Россию почти в пять раз. Таким образом поставки достигли до рекордных за все время 26 миллионов долларов.
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россия, кофе
РОССИЯ, кофе
08:05 16.06.2024
 
В России растут продажи кофе и приборов для его приготовления, пишут СМИ

"Известия": в России растут продажи кофе и гаджетов для его приготовления

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКофе
Кофе - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. В последнее время россияне стали чаще прибегать к приготовлению кофе дома, используя для этого специальные бытовые приборы. Об этом пишет издание "Известия".
Так, издание с опорой на данные торговых сетей пишет, что за последний год продажи кофемашин и кофеварок в России выросли на треть, достигнув максимума.
В качестве причин подобной динамики издание приводит стремление россиян готовить кофе дома в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями.
Кроме того, эксперты отмечают, что пандемия COVID-19 сыграла свою роль в увеличении популярности домашнего кофе. Ограничения похода по кофейням заставили людей пересмотреть свои привычки и начать уделять больше внимания домашнему комфорту, в том числе приготовление кофе в уютной обстановке.
Ранее сообщалось, что Бразилия в мае текущего года нарастила экспорт кофе в Россию почти в пять раз. Таким образом поставки достигли до рекордных за все время 26 миллионов долларов.
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