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Неожиданное решение: кто с июля будет меньше платить за “коммуналку”

Неожиданное решение: кто с июля будет меньше платить за “коммуналку” - 16.06.2024, ПРАЙМ

Неожиданное решение: кто с июля будет меньше платить за “коммуналку”

С 1 июля несколько категорий граждан освободят от банковских комиссий при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги, рассказал агентству “Прайм” доцент... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T02:02+0300

2024-06-16T02:02+0300

2024-06-16T02:02+0300

жку

оплата жку

банковская комиссия за оплату жку

коммунальные услуги

эксклюзив

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. С 1 июля несколько категорий граждан освободят от банковских комиссий при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.В конце апреля правительство приняло распоряжение №1059-р, которое определяет перечень льготников. “Несмотря на то, что категорий всего пять, в него войдут многие граждане”, - отмечает юрист. К ним относятся:Перечисленные категории граждан также освободят и от уплаты пеней при несвоевременном внесении платы.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДо сентября 2020 года затраты на комиссионное вознаграждение банкам за прием платежей были включены в тарифы поставщиков услуг. С 2020 года поставщики коммунальных услуг заключают договор с организацией, которая занимается приемом платежей. Собственно, от этого и идет комиссия, размер которой обычно не выше 3% от суммы платежа.“То есть, сама льгота по оплате ЖКХ не распространяется автоматически и на оплату услуг ЖКХ без комиссии, каким бы логичным это ни казалось”, - объясняет эксперт. Новация устранит эту несправедливость: льготные категории избавят от необходимости уплаты комиссии.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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