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Неожиданное решение: кто с июля будет меньше платить за “коммуналку” - 16.06.2024, ПРАЙМ
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Неожиданное решение: кто с июля будет меньше платить за “коммуналку”
Неожиданное решение: кто с июля будет меньше платить за “коммуналку” - 16.06.2024, ПРАЙМ
Неожиданное решение: кто с июля будет меньше платить за “коммуналку”
С 1 июля несколько категорий граждан освободят от банковских комиссий при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги, рассказал агентству “Прайм” доцент... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T02:02+0300
2024-06-16T02:02+0300
жку
оплата жку
банковская комиссия за оплату жку
коммунальные услуги
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. С 1 июля несколько категорий граждан освободят от банковских комиссий при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.В конце апреля правительство приняло распоряжение №1059-р, которое определяет перечень льготников. “Несмотря на то, что категорий всего пять, в него войдут многие граждане”, - отмечает юрист. К ним относятся:Перечисленные категории граждан также освободят и от уплаты пеней при несвоевременном внесении платы.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДо сентября 2020 года затраты на комиссионное вознаграждение банкам за прием платежей были включены в тарифы поставщиков услуг. С 2020 года поставщики коммунальных услуг заключают договор с организацией, которая занимается приемом платежей. Собственно, от этого и идет комиссия, размер которой обычно не выше 3% от суммы платежа.“То есть, сама льгота по оплате ЖКХ не распространяется автоматически и на оплату услуг ЖКХ без комиссии, каким бы логичным это ни казалось”, - объясняет эксперт. Новация устранит эту несправедливость: льготные категории избавят от необходимости уплаты комиссии.
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ПРАЙМ
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жку, оплата жку, банковская комиссия за оплату жку, коммунальные услуги, эксклюзив
ЖКУ, оплата ЖКУ, банковская комиссия за оплату ЖКУ, коммунальные услуги, Эксклюзив
02:02 16.06.2024
 
Неожиданное решение: кто с июля будет меньше платить за “коммуналку”

Моисеев: пять категорий россиян освободят от банковских комиссий при оплате ЖКУ

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк!В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
!В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. С 1 июля несколько категорий граждан освободят от банковских комиссий при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
В конце апреля правительство приняло распоряжение №1059-р, которое определяет перечень льготников. “Несмотря на то, что категорий всего пять, в него войдут многие граждане”, - отмечает юрист. К ним относятся:
  1. 1.
    граждане старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи;
  2. 2.
    пенсионеры;
  3. 3.
    инвалиды;
  4. 4.
    ветераны боевых действий;
  5. 5.
    члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Перечисленные категории граждан также освободят и от уплаты пеней при несвоевременном внесении платы.
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До сентября 2020 года затраты на комиссионное вознаграждение банкам за прием платежей были включены в тарифы поставщиков услуг. С 2020 года поставщики коммунальных услуг заключают договор с организацией, которая занимается приемом платежей. Собственно, от этого и идет комиссия, размер которой обычно не выше 3% от суммы платежа.
“То есть, сама льгота по оплате ЖКХ не распространяется автоматически и на оплату услуг ЖКХ без комиссии, каким бы логичным это ни казалось”, - объясняет эксперт. Новация устранит эту несправедливость: льготные категории избавят от необходимости уплаты комиссии.
 
ЖКУоплата ЖКУбанковская комиссия за оплату ЖКУкоммунальные услугиЭксклюзив
 
 
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