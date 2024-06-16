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"Скотный двор". Медведев высмеял конференцию по Украине в Швейцарии
"Скотный двор". Медведев высмеял конференцию по Украине в Швейцарии - 16.06.2024, ПРАЙМ
"Скотный двор". Медведев высмеял конференцию по Украине в Швейцарии
Ни один участник "мирной конференции" по Украине не понимает, что он там делает и чего от него ждут, пишет в своем Telegram-канале заместитель председателя... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T10:11+0300
2024-06-16T10:11+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Ни один участник "мирной конференции" по Украине не понимает, что он там делает и чего от него ждут, пишет в своем Telegram-канале заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. В публикации Медведев сравнил "мирный" саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Джорджа Оруэлла. "Этот швейцарский "скотный двор" – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. Никто из участников "форума мира" не знает, что он там делает и в чём его роль", - сыронизировал зампредседателя. Кроме того, Медведев отметил, что для "разрешения конфликта" "швейцарские пастушки позвали только проверенных животных: "безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья". "Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах", - написал Медведев. По его словам, "во главе отары незримо присутствует престарелый слабоумный хозяин, давно потерявший контакт с реальностью", а в Швейцарию отправилась его "недалекая заместительница, которая снялась на зелёной лужайке, сказала заученную фразу и быстро свинтила домой". Российский политик назвал конференцию унылой и прожигающей деньги налогоплательщиков. "Мирный саммит" по Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня. Во время встречи участники обсуждают "формулу мира" Зеленского, которую он представил в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
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россия, украина, дмитрий медведев
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
"Скотный двор". Медведев высмеял конференцию по Украине в Швейцарии
Медведев: никто из участников саммита в Швейцарии не знает, что он там делает
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Ни один участник "мирной конференции" по Украине не понимает, что он там делает и чего от него ждут, пишет в своем Telegram-канале заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
В публикации Медведев сравнил "мирный" саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Джорджа Оруэлла.
"Этот швейцарский "скотный двор" – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. Никто из участников "форума мира" не знает, что он там делает и в чём его роль", - сыронизировал зампредседателя.
Медведев рассказал о судьбе Зеленского и Украины
Кроме того, Медведев отметил, что для "разрешения конфликта" "швейцарские пастушки позвали только проверенных животных: "безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья". "Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах", - написал Медведев.
По его словам, "во главе отары незримо присутствует престарелый слабоумный хозяин, давно потерявший контакт с реальностью", а в Швейцарию отправилась его "недалекая заместительница, которая снялась на зелёной лужайке, сказала заученную фразу и быстро свинтила домой". Российский политик назвал конференцию унылой и прожигающей деньги налогоплательщиков.
"Мирный саммит" по Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня. Во время встречи участники обсуждают "формулу мира" Зеленского, которую он представил в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.