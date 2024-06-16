https://1prime.ru/20240616/moskvich-849215176.html
В Москве нашли "Москвич-412", простоявший в гараже с 1991 года, пишет СМИ
В Москве нашли "Москвич-412", простоявший в гараже с 1991 года, пишет СМИ - 16.06.2024, ПРАЙМ
В Москве нашли "Москвич-412", простоявший в гараже с 1991 года, пишет СМИ
В Москве нашли раритетный седан "Москвич-412", выпущенный в 1991 году, автомобиль все это время простоял в гараже, пишет журнал motor.ru со ссылкой на... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T11:21+0300
2024-06-16T11:21+0300
2024-06-16T11:21+0300
россия
москвич
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. В Москве нашли раритетный седан "Москвич-412", выпущенный в 1991 году, автомобиль все это время простоял в гараже, пишет журнал motor.ru со ссылкой на YouTube-канал "Ретрорембаза - РРБ Гараж".Так, аналитики издания пишут, что этот "Москвич" был поставлен на учет, но получил государственный номер только через 30 лет. Отмечается, что за свою "жизнь" машина проехала всего 1343 километра.Сообщается, что на машине нет ни одного повреждения, но некоторые детали все же потребовали реставрации. Кроме того, были перекрашены элементы навесного оборудования, решетка радиатора и диски, промыты двигатель и система охлаждения. "Москвич" является советским и российским автомобильным заводом. Предприятие выпускает автомобили "Москвич". Ранее выпускало автомобили марок "КИМ", "Renault", "Nissan".
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россия, москвич
В Москве нашли "Москвич-412", простоявший в гараже с 1991 года, пишет СМИ
В Москве найден новый седан "Москвич-412", простоявший в гараже 33 года
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ.
В Москве нашли раритетный седан "Москвич-412", выпущенный в 1991 году, автомобиль все это время простоял в гараже, пишет
журнал motor.ru со ссылкой на YouTube-канал "Ретрорембаза - РРБ Гараж".
Так, аналитики издания пишут, что этот "Москвич" был поставлен на учет, но получил государственный номер только через 30 лет. Отмечается, что за свою "жизнь" машина проехала всего 1343 километра.
Сообщается, что на машине нет ни одного повреждения, но некоторые детали все же потребовали реставрации. Кроме того, были перекрашены элементы навесного оборудования, решетка радиатора и диски, промыты двигатель и система охлаждения.
"Москвич" является советским и российским автомобильным заводом. Предприятие выпускает автомобили "Москвич". Ранее выпускало автомобили марок "КИМ", "Renault", "Nissan".
СМИ сообщили о падении производства "Москвича 3е" в 135 раз