https://1prime.ru/20240616/niderlandy-849216596.html
В Нидерландах высказались за участие России в конференции по Украине
В Нидерландах высказались за участие России в конференции по Украине - 16.06.2024, ПРАЙМ
В Нидерландах высказались за участие России в конференции по Украине
Россия должна была участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, поделился своим мнением премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T14:18+0300
2024-06-16T14:18+0300
2024-06-16T14:18+0300
россия
украина
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/img/81529/43/815294389_0:20:2883:1641_1920x0_80_0_0_2c8463c2ae9e4207dbb9dcfa1b449db1.jpg
ГААГА, 16 июн - ПРАЙМ. Россия должна была участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, поделился своим мнением премьер-министр Нидерландов Марк Рютте."Эта встреча посылает сильный сигнал (президенту РФ Владимиру) Путину. Многие за этим столом сказали, что Россия должна быть здесь и я полностью с этим согласен", - сказал Рютте в ходе конференции в швейцарском Бюргенштоке. Трансляция велась на сайте мероприятия. При этом он отметил, что послание России заключается в том, что она должна "соблюдать законы и ценности, которые применимы ко всем нам". Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также говорил, что считает правильным участие российской стороны в саммите.Конференция проводится 15-16 июня недалеко от швейцарского города Люцерн. Однако Москва заявила, что не желает и не планирует участвовать в конференции, поскольку она призвана предъявить России ультиматум.
https://1prime.ru/20240615/ukraina-849205699.html
украина
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/81529/43/815294389_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_47fa1a781102748de4c4868643235e25.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, нидерланды
РОССИЯ, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ
В Нидерландах высказались за участие России в конференции по Украине
Премьер Нидерландов Рютте высказался за участие России в конференции по Украине
ГААГА, 16 июн - ПРАЙМ. Россия должна была участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, поделился своим мнением премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Эта встреча посылает сильный сигнал (президенту РФ Владимиру) Путину. Многие за этим столом сказали, что Россия должна быть здесь и я полностью с этим согласен", - сказал Рютте в ходе конференции в швейцарском Бюргенштоке. Трансляция велась на сайте мероприятия.
При этом он отметил, что послание России заключается в том, что она должна "соблюдать законы и ценности, которые применимы ко всем нам".
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также говорил, что считает правильным участие российской стороны в саммите.
Конференция проводится 15-16 июня недалеко от швейцарского города Люцерн. Однако Москва заявила, что не желает и не планирует участвовать в конференции, поскольку она призвана предъявить России ультиматум.
Шольц высказался об участии Россия в конференции по Украине