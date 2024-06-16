https://1prime.ru/20240616/niderlandy-849216596.html

В Нидерландах высказались за участие России в конференции по Украине

В Нидерландах высказались за участие России в конференции по Украине - 16.06.2024, ПРАЙМ

В Нидерландах высказались за участие России в конференции по Украине

Россия должна была участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, поделился своим мнением премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T14:18+0300

2024-06-16T14:18+0300

2024-06-16T14:18+0300

россия

украина

нидерланды

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ГААГА, 16 июн - ПРАЙМ. Россия должна была участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, поделился своим мнением премьер-министр Нидерландов Марк Рютте."Эта встреча посылает сильный сигнал (президенту РФ Владимиру) Путину. Многие за этим столом сказали, что Россия должна быть здесь и я полностью с этим согласен", - сказал Рютте в ходе конференции в швейцарском Бюргенштоке. Трансляция велась на сайте мероприятия. При этом он отметил, что послание России заключается в том, что она должна "соблюдать законы и ценности, которые применимы ко всем нам". Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также говорил, что считает правильным участие российской стороны в саммите.Конференция проводится 15-16 июня недалеко от швейцарского города Люцерн. Однако Москва заявила, что не желает и не планирует участвовать в конференции, поскольку она призвана предъявить России ультиматум.

https://1prime.ru/20240615/ukraina-849205699.html

украина

нидерланды

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россия, украина, нидерланды