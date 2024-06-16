https://1prime.ru/20240616/norvegiya-849216867.html

Норвегия выделит Украине более ста миллионов долларов на энергетику

Норвегия выделит Украине более ста миллионов долларов на энергетику - 16.06.2024, ПРАЙМ

Норвегия выделит Украине более ста миллионов долларов на энергетику

Норвегия готова предоставить Украине более ста миллионов долларов США на поддержку критически важной энергетической инфраструктуры страны, рассказали в... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T14:34+0300

2024-06-16T14:34+0300

2024-06-16T14:34+0300

украина

норвегия

энергосектор

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Норвегия готова предоставить Украине более ста миллионов долларов США на поддержку критически важной энергетической инфраструктуры страны, рассказали в норвежском кабинете министров. "Норвегия в настоящее время выделяет дополнительно 1,1 миллиарда норвежских крон на поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры. Норвегия будет вести тесный диалог с Украиной по поводу использования средств", - сообщается в материале, опубликованном на портале правительства Норвегии. Также отмечается, что более 11 миллионов долларов будут направлены на восстановление энергетики в Харьковской области. Ранее Белый дом по итогам встречи вице-президента США Камалы Харрис и украинского лидера Владимира Зеленского сообщил, что Вашингтон планирует выделить Киеву порядка 1,5 миллиарда долларов на поддержку энергосектора.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240615/kiev-849209381.html

украина

норвегия

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украина, норвегия, энергосектор