https://1prime.ru/20240616/norvegiya-849216867.html
Норвегия выделит Украине более ста миллионов долларов на энергетику
Норвегия выделит Украине более ста миллионов долларов на энергетику - 16.06.2024, ПРАЙМ
Норвегия выделит Украине более ста миллионов долларов на энергетику
Норвегия готова предоставить Украине более ста миллионов долларов США на поддержку критически важной энергетической инфраструктуры страны, рассказали в... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T14:34+0300
2024-06-16T14:34+0300
2024-06-16T14:34+0300
украина
норвегия
энергосектор
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Норвегия готова предоставить Украине более ста миллионов долларов США на поддержку критически важной энергетической инфраструктуры страны, рассказали в норвежском кабинете министров. "Норвегия в настоящее время выделяет дополнительно 1,1 миллиарда норвежских крон на поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры. Норвегия будет вести тесный диалог с Украиной по поводу использования средств", - сообщается в материале, опубликованном на портале правительства Норвегии. Также отмечается, что более 11 миллионов долларов будут направлены на восстановление энергетики в Харьковской области. Ранее Белый дом по итогам встречи вице-президента США Камалы Харрис и украинского лидера Владимира Зеленского сообщил, что Вашингтон планирует выделить Киеву порядка 1,5 миллиарда долларов на поддержку энергосектора.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240615/kiev-849209381.html
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украина, норвегия, энергосектор
УКРАИНА, НОРВЕГИЯ, энергосектор
Норвегия выделит Украине более ста миллионов долларов на энергетику
Норвегия выделит Украине более 100 млн долларов на восстановление энергетики
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Норвегия готова предоставить Украине более ста миллионов долларов США на поддержку критически важной энергетической инфраструктуры страны, рассказали в норвежском кабинете министров.
"Норвегия в настоящее время выделяет дополнительно 1,1 миллиарда норвежских крон на поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры. Норвегия будет вести тесный диалог с Украиной по поводу использования средств", - сообщается в материале, опубликованном на портале правительства Норвегии.
Также отмечается, что более 11 миллионов долларов будут направлены на восстановление энергетики в Харьковской области.
Ранее Белый дом по итогам встречи вице-президента США Камалы Харрис и украинского лидера Владимира Зеленского сообщил, что Вашингтон планирует выделить Киеву порядка 1,5 миллиарда долларов на поддержку энергосектора.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
США выделят Киеву 1,5 миллиарда долларов на энергосектор