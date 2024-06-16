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Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле - 16.06.2024, ПРАЙМ
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Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле
Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле - 16.06.2024, ПРАЙМ
Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле
Мирное предложение российского президента Владимира Путина по украинскому конфликту не является ультиматумом, оно сделано с учетом реалий, сложившихся на земле. | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T13:15+0300
2024-06-16T13:31+0300
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Мирное предложение российского президента Владимира Путина по украинскому конфликту не является ультиматумом, оно сделано с учетом реалий, сложившихся на земле. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Это не ультиматум, это именно мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя мирную инициативу главы государства по украинскому конфликту. Пресс-секретарь российского лидера рассказал, что договоренности по Украине стали плодом сложных экспертных переговоров, которые представляют собой баланс желаемого и действительного. Песков добавил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Киевом, так как, несмотря на нелигитимность Зеленского, на Украине еще есть легитимные органы власти.
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россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
13:15 16.06.2024 (обновлено: 13:31 16.06.2024)
 
Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле

Песков: мирные инициативы Путина предложены с учетом сложившихся на земле реалий

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Мирное предложение российского президента Владимира Путина по украинскому конфликту не является ультиматумом, оно сделано с учетом реалий, сложившихся на земле. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это не ультиматум, это именно мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя мирную инициативу главы государства по украинскому конфликту.
Пресс-секретарь российского лидера рассказал, что договоренности по Украине стали плодом сложных экспертных переговоров, которые представляют собой баланс желаемого и действительного.
Песков добавил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Киевом, так как, несмотря на нелигитимность Зеленского, на Украине еще есть легитимные органы власти.
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Песков: встреча Путина с мировыми СМИ - не сигнал по Украине
7 июня, 12:28
 
РОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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