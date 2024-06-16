https://1prime.ru/20240616/peskov-849216141.html

Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле

Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле - 16.06.2024, ПРАЙМ

Мирные инициативы Путина предложены с учетом реалий, заявили в Кремле

Мирное предложение российского президента Владимира Путина по украинскому конфликту не является ультиматумом, оно сделано с учетом реалий, сложившихся на земле. | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T13:15+0300

2024-06-16T13:15+0300

2024-06-16T13:31+0300

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Мирное предложение российского президента Владимира Путина по украинскому конфликту не является ультиматумом, оно сделано с учетом реалий, сложившихся на земле. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Это не ультиматум, это именно мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя мирную инициативу главы государства по украинскому конфликту. Пресс-секретарь российского лидера рассказал, что договоренности по Украине стали плодом сложных экспертных переговоров, которые представляют собой баланс желаемого и действительного. Песков добавил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Киевом, так как, несмотря на нелигитимность Зеленского, на Украине еще есть легитимные органы власти.

https://1prime.ru/20240607/putin-848956348.html

украина

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россия, украина, дмитрий песков