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Назван самый популярный напиток на российском алкогольном рынке
Назван самый популярный напиток на российском алкогольном рынке - 16.06.2024, ПРАЙМ
Назван самый популярный напиток на российском алкогольном рынке
Порядка 80% алкогольного рынка в России занимает пиво, категория крепкого алкоголя остается стабильной, но у потребителей растет интерес к коньяку, рассказал... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T05:30+0300
2024-06-16T05:30+0300
2024-06-16T05:32+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Порядка 80% алкогольного рынка в России занимает пиво, категория крепкого алкоголя остается стабильной, но у потребителей растет интерес к коньяку, рассказал РИА Новости председатель совета директоров одной из крупнейших алкогольных компаний в РФ Luding Group Эрнест Хачатурян. "Для нашей страны характерно пиво-водочное потребление. На рынке сейчас почти 80% занимает пиво. Категория коньяков РФ и Армении показывает стабильный прирост - на 11% в 2023 году к 2022. Продажи водки стагнируют, годовой прирост измеряется 1%", - заявил он на полях ПМЭФ. Хачатурян также отметил, что потребление крепкого алкоголя в целом показало прирост на 5% за 2023 год относительно 2022. Динамика больше заметна внутри всей категории крепких напитков - отток от одних брендов к другим, в том числе на фоне ухода с рынка зарубежных игроков. При этом, говоря про вино, председатель совдира подчеркнул, что людей сначала нужно познакомить и "приучить" к базовым вариантам, а потом уже расширять винный кругозор, чему, в том числе, способствует внутренний туризм. "Мы привыкли, что есть сложности, встречаем, собираемся и идем дальше решать их. Поэтому по-другому в нашем мире сейчас не выжить. Нужно быть гибким, нужно уметь адаптироваться, держать руку на пульсе, уметь вовремя перестраиваться и обязательно стремиться к развитию, не останавливаясь на том, что у тебя есть. Поэтому мы это все предусматриваем, прогнозируем, стараемся, чтобы потребитель был удовлетворен. На это и работаем", - ответил Хачатурян на вопрос пересмотра портфеля компании в связи с изменениями на рынке. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, алкоголь
Назван самый популярный напиток на российском алкогольном рынке
Luding Group: алкогольный рынок в России на 80 процентов занят пивом
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Порядка 80% алкогольного рынка в России занимает пиво, категория крепкого алкоголя остается стабильной, но у потребителей растет интерес к коньяку, рассказал РИА Новости председатель совета директоров одной из крупнейших алкогольных компаний в РФ Luding Group Эрнест Хачатурян.
"Для нашей страны характерно пиво-водочное потребление. На рынке сейчас почти 80% занимает пиво. Категория коньяков РФ и Армении показывает стабильный прирост - на 11% в 2023 году к 2022. Продажи водки стагнируют, годовой прирост измеряется 1%", - заявил он на полях ПМЭФ.
Хачатурян также отметил, что потребление крепкого алкоголя в целом показало прирост на 5% за 2023 год относительно 2022. Динамика больше заметна внутри всей категории крепких напитков - отток от одних брендов к другим, в том числе на фоне ухода с рынка зарубежных игроков.
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При этом, говоря про вино, председатель совдира подчеркнул, что людей сначала нужно познакомить и "приучить" к базовым вариантам, а потом уже расширять винный кругозор, чему, в том числе, способствует внутренний туризм.
"Мы привыкли, что есть сложности, встречаем, собираемся и идем дальше решать их. Поэтому по-другому в нашем мире сейчас не выжить. Нужно быть гибким, нужно уметь адаптироваться, держать руку на пульсе, уметь вовремя перестраиваться и обязательно стремиться к развитию, не останавливаясь на том, что у тебя есть. Поэтому мы это все предусматриваем, прогнозируем, стараемся, чтобы потребитель был удовлетворен. На это и работаем", - ответил Хачатурян на вопрос пересмотра портфеля компании в связи с изменениями на рынке.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.