https://1prime.ru/20240616/putin-849216373.html

Предложение Путина о мире будет внимательно рассматриваться, заявил Песков

Предложение Путина о мире будет внимательно рассматриваться, заявил Песков - 16.06.2024, ПРАЙМ

Предложение Путина о мире будет внимательно рассматриваться, заявил Песков

Мирная инициатива российског президента Владимира Путина будет внимательно рассматриваться, сомнений в этом нет, убежден официальный представитель Кремля... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T14:13+0300

2024-06-16T14:13+0300

2024-06-16T14:27+0300

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

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Москва, 16 июн - ПРАЙМ. Мирная инициатива российског президента Владимира Путина будет внимательно рассматриваться, сомнений в этом нет, убежден официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "На самой швейцарской конференции не будет идти речь о мире. Там не будет поисков мирного урегулирования с учётом интересов всех сторон. О мире там не будут говорить. Вот в чём дело. А здесь речь идёт о мирной инициативе президента Путина. У меня нет сомнений, что она будет очень внимательно рассматриваться. И даже если такие политики, как Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, даже в режиме - я имею в виду, в киевском режиме - наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые 10 раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся ещё дальше", - сказал пресс-секретарь главы государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале. Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

https://1prime.ru/20240614/otkaz-849189374.html

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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин