Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Предложение Путина о мире будет внимательно рассматриваться, заявил Песков - 16.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240616/putin-849216373.html
Предложение Путина о мире будет внимательно рассматриваться, заявил Песков
Предложение Путина о мире будет внимательно рассматриваться, заявил Песков - 16.06.2024, ПРАЙМ
Предложение Путина о мире будет внимательно рассматриваться, заявил Песков
Мирная инициатива российског президента Владимира Путина будет внимательно рассматриваться, сомнений в этом нет, убежден официальный представитель Кремля... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T14:13+0300
2024-06-16T14:27+0300
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848598306_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_54e708d727f84d01e989861d12e6229e.jpg
Москва, 16 июн - ПРАЙМ. Мирная инициатива российског президента Владимира Путина будет внимательно рассматриваться, сомнений в этом нет, убежден официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "На самой швейцарской конференции не будет идти речь о мире. Там не будет поисков мирного урегулирования с учётом интересов всех сторон. О мире там не будут говорить. Вот в чём дело. А здесь речь идёт о мирной инициативе президента Путина. У меня нет сомнений, что она будет очень внимательно рассматриваться. И даже если такие политики, как Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, даже в режиме - я имею в виду, в киевском режиме - наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые 10 раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся ещё дальше", - сказал пресс-секретарь главы государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале. Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
https://1prime.ru/20240614/otkaz-849189374.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848598306_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d304b3cbbec2a6426e4e526b8f7eab9a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
14:13 16.06.2024 (обновлено: 14:27 16.06.2024)
 
Предложение Путина о мире будет внимательно рассматриваться, заявил Песков

Песков: мирная инициатива Путина будет внимательно рассматриваться

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
Москва, 16 июн - ПРАЙМ. Мирная инициатива российског президента Владимира Путина будет внимательно рассматриваться, сомнений в этом нет, убежден официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"На самой швейцарской конференции не будет идти речь о мире. Там не будет поисков мирного урегулирования с учётом интересов всех сторон. О мире там не будут говорить. Вот в чём дело. А здесь речь идёт о мирной инициативе президента Путина. У меня нет сомнений, что она будет очень внимательно рассматриваться. И даже если такие политики, как Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, даже в режиме - я имею в виду, в киевском режиме - наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые 10 раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся ещё дальше", - сказал пресс-секретарь главы государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Захарова назвала последствия отказа от предложения Путина по Украине
14 июня, 16:22
 
РОССИЯУКРАИНАДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала