https://1prime.ru/20240616/putin-849216373.html
Предложение Путина о мире будет внимательно рассматриваться, заявил Песков
Предложение Путина о мире будет внимательно рассматриваться, заявил Песков - 16.06.2024, ПРАЙМ
Предложение Путина о мире будет внимательно рассматриваться, заявил Песков
Мирная инициатива российског президента Владимира Путина будет внимательно рассматриваться, сомнений в этом нет, убежден официальный представитель Кремля... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T14:13+0300
2024-06-16T14:13+0300
2024-06-16T14:27+0300
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848598306_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_54e708d727f84d01e989861d12e6229e.jpg
Москва, 16 июн - ПРАЙМ. Мирная инициатива российског президента Владимира Путина будет внимательно рассматриваться, сомнений в этом нет, убежден официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "На самой швейцарской конференции не будет идти речь о мире. Там не будет поисков мирного урегулирования с учётом интересов всех сторон. О мире там не будут говорить. Вот в чём дело. А здесь речь идёт о мирной инициативе президента Путина. У меня нет сомнений, что она будет очень внимательно рассматриваться. И даже если такие политики, как Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, даже в режиме - я имею в виду, в киевском режиме - наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые 10 раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся ещё дальше", - сказал пресс-секретарь главы государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале. Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
https://1prime.ru/20240614/otkaz-849189374.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848598306_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d304b3cbbec2a6426e4e526b8f7eab9a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Предложение Путина о мире будет внимательно рассматриваться, заявил Песков
Песков: мирная инициатива Путина будет внимательно рассматриваться
Москва, 16 июн - ПРАЙМ. Мирная инициатива российског президента Владимира Путина будет внимательно рассматриваться, сомнений в этом нет, убежден официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"На самой швейцарской конференции не будет идти речь о мире. Там не будет поисков мирного урегулирования с учётом интересов всех сторон. О мире там не будут говорить. Вот в чём дело. А здесь речь идёт о мирной инициативе президента Путина. У меня нет сомнений, что она будет очень внимательно рассматриваться. И даже если такие политики, как Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, даже в режиме - я имею в виду, в киевском режиме - наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые 10 раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся ещё дальше", - сказал пресс-секретарь главы государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
Ранее Владимир Путин назвал условия начала мирных переговором с Украиной, в соответствии с которыми Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Захарова назвала последствия отказа от предложения Путина по Украине