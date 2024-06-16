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В СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники сотрудников
В СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники сотрудников - 16.06.2024, ПРАЙМ
В СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники сотрудников
Содержащиеся в СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области задержанные захватили в заложники сотрудников. Об этом сообщили в ФСИН России в Telegram-канале. | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T09:32+0300
2024-06-16T09:32+0300
2024-06-16T09:54+0300
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Содержащиеся в СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области задержанные захватили в заложники сотрудников. Об этом сообщили в ФСИН России в Telegram-канале.Отмечается, что аключенные проходят по террористическом статьям.На место происшествия приехал начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры, сообщает ФСИН. На данный момент ведутся переговоры по освобождению заложников. В ведомстве уточники, что СИЗО функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.
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россия, сизо, заложники
Происшествия, РОССИЯ, СИЗО, заложники
В СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники сотрудников
В СИЗО в Ростовской области обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Содержащиеся в СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области задержанные захватили в заложники сотрудников. Об этом сообщили в ФСИН России в Telegram-канале.
Отмечается, что аключенные проходят по террористическом статьям.
На место происшествия приехал начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры, сообщает ФСИН. На данный момент ведутся переговоры по освобождению заложников.
В ведомстве уточники, что СИЗО функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.