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В СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники сотрудников

В СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники сотрудников - 16.06.2024, ПРАЙМ

В СИЗО в Ростовской области заключенные захватили в заложники сотрудников

Содержащиеся в СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области задержанные захватили в заложники сотрудников. Об этом сообщили в ФСИН России в Telegram-канале. | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T09:32+0300

2024-06-16T09:32+0300

2024-06-16T09:54+0300

происшествия

россия

сизо

заложники

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Содержащиеся в СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области задержанные захватили в заложники сотрудников. Об этом сообщили в ФСИН России в Telegram-канале.Отмечается, что аключенные проходят по террористическом статьям.На место происшествия приехал начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры, сообщает ФСИН. На данный момент ведутся переговоры по освобождению заложников. В ведомстве уточники, что СИЗО функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.

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2024

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россия, сизо, заложники