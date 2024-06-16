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Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО

Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО - 16.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО

Заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T11:02+0300

2024-06-16T11:02+0300

2024-06-16T11:02+0300

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - ПРАЙМ. Заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее ФСИН России написала в своем Telegram-канале, что содержащиеся в СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области задержанные захватили в заложники сотрудников. Отмечается, что захватчики требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО.На данный момент с ними ведутся переговоры.

ростовская область

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россия, ростовская область, сизо