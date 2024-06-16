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Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО
Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО - 16.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО
Заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T11:02+0300
2024-06-16T11:02+0300
2024-06-16T11:02+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - ПРАЙМ. Заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее ФСИН России написала в своем Telegram-канале, что содержащиеся в СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области задержанные захватили в заложники сотрудников. Отмечается, что захватчики требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО.На данный момент с ними ведутся переговоры.
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россия, ростовская область, сизо
РОССИЯ, Ростовская область, СИЗО
Стало известно число обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО
Заложников в ростовском СИЗО захватили шесть-семь обвиняемых
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - ПРАЙМ. Заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее ФСИН России написала в своем Telegram-канале, что содержащиеся в СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области задержанные захватили в заложники сотрудников. Отмечается, что захватчики требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО.
На данный момент с ними ведутся переговоры.