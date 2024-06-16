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Захвативших заложников в ростовском СИЗО ликвидировали

Захвативших заложников в ростовском СИЗО ликвидировали - 16.06.2024, ПРАЙМ

Захвативших заложников в ростовском СИЗО ликвидировали

Захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону ликвидировали, рассказали в пресс-бюро ФСИН. | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T12:02+0300

2024-06-16T12:02+0300

2024-06-16T12:04+0300

россия

ростовская область

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону ликвидировали, рассказали в пресс-бюро ФСИН.Ранее сообщалось, что заключенные отбывали срок за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской республике. Отмечалось, что трое залюченных по фамилиям Акиев, Гиреев и Цицкиев являются выходцами из Ингушетии и Чечни, отбывающие наказание за подготовку теракта в КЧР. Еще один знакомый с ситуацией источник сообщил, что в группе захвативших в заложники - заключенные Сайпудинов и Камнеев.Ранее ФСИН России написала в своем Telegram-канале, что содержащиеся в СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области задержанные захватили в заложники сотрудников. Отмечается, что захватчики требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО.

ростовская область

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россия, ростовская область, сизо