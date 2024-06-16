https://1prime.ru/20240616/sotsseti-849211236.html

Эксперт предупредила о рисках при сборе помощи в соцсетях

Эксперт предупредила о рисках при сборе помощи в соцсетях - 16.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт предупредила о рисках при сборе помощи в соцсетях

Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T05:18+0300

2024-06-16T05:18+0300

2024-06-16T05:18+0300

мошенничество

россия

социальная сеть

https://cdnn.1prime.ru/img/83448/39/834483912_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_54bdfc28166d90c960ff7570453cc25a.jpg

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков. Надо проверять реквизиты для перечисления, включать логику и критическое мышление, пользоваться проверенными источниками информации (а не ссылками из мессенджеров), и доверять тем сборам, в которых участвовал какой-то проверенный знакомый", - пояснила Храпунова. При этом она подчеркнула, что из-за взломов и рисков цифрового пространства, призывы в сборе помощи даже от известных блогеров опасны.

https://1prime.ru/20240615/moshenniki-849201228.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, социальная сеть