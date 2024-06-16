https://1prime.ru/20240616/sotsseti-849211236.html
Эксперт предупредила о рисках при сборе помощи в соцсетях
Эксперт предупредила о рисках при сборе помощи в соцсетях - 16.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт предупредила о рисках при сборе помощи в соцсетях
Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T05:18+0300
2024-06-16T05:18+0300
2024-06-16T05:18+0300
мошенничество
россия
социальная сеть
https://cdnn.1prime.ru/img/83448/39/834483912_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_54bdfc28166d90c960ff7570453cc25a.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков. Надо проверять реквизиты для перечисления, включать логику и критическое мышление, пользоваться проверенными источниками информации (а не ссылками из мессенджеров), и доверять тем сборам, в которых участвовал какой-то проверенный знакомый", - пояснила Храпунова. При этом она подчеркнула, что из-за взломов и рисков цифрового пространства, призывы в сборе помощи даже от известных блогеров опасны.
https://1prime.ru/20240615/moshenniki-849201228.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83448/39/834483912_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_4caa1b2772dc6592a876b544c2aa36c9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, социальная сеть
Мошенничество, РОССИЯ, социальная сеть
Эксперт предупредила о рисках при сборе помощи в соцсетях
Эксперт Храпунова предупредила о рисках при сборе помощи в соцсетях
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
"Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков. Надо проверять реквизиты для перечисления, включать логику и критическое мышление, пользоваться проверенными источниками информации (а не ссылками из мессенджеров), и доверять тем сборам, в которых участвовал какой-то проверенный знакомый", - пояснила Храпунова.
При этом она подчеркнула, что из-за взломов и рисков цифрового пространства, призывы в сборе помощи даже от известных блогеров опасны.
Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества во время школьных каникул