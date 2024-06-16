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Эксперт предупредила о рисках при сборе помощи в соцсетях - 16.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперт предупредила о рисках при сборе помощи в соцсетях
Эксперт предупредила о рисках при сборе помощи в соцсетях - 16.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт предупредила о рисках при сборе помощи в соцсетях
Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T05:18+0300
2024-06-16T05:18+0300
мошенничество
россия
социальная сеть
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков. Надо проверять реквизиты для перечисления, включать логику и критическое мышление, пользоваться проверенными источниками информации (а не ссылками из мессенджеров), и доверять тем сборам, в которых участвовал какой-то проверенный знакомый", - пояснила Храпунова. При этом она подчеркнула, что из-за взломов и рисков цифрового пространства, призывы в сборе помощи даже от известных блогеров опасны.
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россия, социальная сеть
Мошенничество, РОССИЯ, социальная сеть
05:18 16.06.2024
 
Эксперт предупредила о рисках при сборе помощи в соцсетях

Эксперт Храпунова предупредила о рисках при сборе помощи в соцсетях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
"Призывы в соцсетях и мессенджерах о сборе помощи сейчас крайне непрозрачны, учитывая огромное количество подделок и фейков. Надо проверять реквизиты для перечисления, включать логику и критическое мышление, пользоваться проверенными источниками информации (а не ссылками из мессенджеров), и доверять тем сборам, в которых участвовал какой-то проверенный знакомый", - пояснила Храпунова.
При этом она подчеркнула, что из-за взломов и рисков цифрового пространства, призывы в сборе помощи даже от известных блогеров опасны.
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