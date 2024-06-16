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Такер Карлсон оценил умственные способности Камалы Харрис
Такер Карлсон оценил умственные способности Камалы Харрис - 16.06.2024, ПРАЙМ
Такер Карлсон оценил умственные способности Камалы Харрис
Вице-премьер США Камала Харрис глупа и не понимает своей некомпетентности для занимаемой должности, поделился своим мнением американский журналист Такер Карлсон | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T05:38+0300
2024-06-16T05:38+0300
2024-06-16T05:38+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер США Камала Харрис глупа и не понимает своей некомпетентности для занимаемой должности, поделился своим мнением американский журналист Такер Карлсон в рубрике "Спроси Такера" (Ask Tucker). Журналист подчеркнул, что представители демократического лагеря использует президента страны Джо Байдена как "инструмент" и уже "убрали" бы его, если бы был надежный вице-президент, которого бы не ненавидели граждане. При этом, как отметил Карлсон, Харрис еще менее популярна среди американцев, чем глава государства. "Камале Харрис не только дают должности, для которых она неквалифицирована. Ей говорят, что она квалифицирована для них, а поскольку она глупа, она в это верит", - заявил Карлсон.
https://1prime.ru/20240601/karlson-848728353.html
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россия, сша, такер карлсон
РОССИЯ, США, Такер Карлсон
Такер Карлсон оценил умственные способности Камалы Харрис
Такер Карлсон: вице-президент США Харрис глупа и не осознает некомпетентность
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ.
Вице-премьер США Камала Харрис глупа и не понимает своей некомпетентности для занимаемой должности, поделился
своим мнением американский журналист Такер Карлсон в рубрике "Спроси Такера" (Ask Tucker).
Журналист подчеркнул, что представители демократического лагеря использует президента страны Джо Байдена как "инструмент" и уже "убрали" бы его, если бы был надежный вице-президент, которого бы не ненавидели граждане.
При этом, как отметил Карлсон, Харрис еще менее популярна среди американцев, чем глава государства.
"Камале Харрис не только дают должности, для которых она неквалифицирована. Ей говорят, что она квалифицирована для них, а поскольку она глупа, она в это верит", - заявил Карлсон.
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