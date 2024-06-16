https://1prime.ru/20240616/taker-karlson-849212000.html

Такер Карлсон оценил умственные способности Камалы Харрис

Такер Карлсон оценил умственные способности Камалы Харрис - 16.06.2024, ПРАЙМ

Такер Карлсон оценил умственные способности Камалы Харрис

Вице-премьер США Камала Харрис глупа и не понимает своей некомпетентности для занимаемой должности, поделился своим мнением американский журналист Такер Карлсон | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T05:38+0300

2024-06-16T05:38+0300

2024-06-16T05:38+0300

россия

сша

такер карлсон

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/69/843026991_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ce21abb52a5e4a48b6147bf02ae54e89.jpg

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер США Камала Харрис глупа и не понимает своей некомпетентности для занимаемой должности, поделился своим мнением американский журналист Такер Карлсон в рубрике "Спроси Такера" (Ask Tucker). Журналист подчеркнул, что представители демократического лагеря использует президента страны Джо Байдена как "инструмент" и уже "убрали" бы его, если бы был надежный вице-президент, которого бы не ненавидели граждане. При этом, как отметил Карлсон, Харрис еще менее популярна среди американцев, чем глава государства. "Камале Харрис не только дают должности, для которых она неквалифицирована. Ей говорят, что она квалифицирована для них, а поскольку она глупа, она в это верит", - заявил Карлсон.

https://1prime.ru/20240601/karlson-848728353.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, такер карлсон