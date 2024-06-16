Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон - 16.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240616/ukraina-849212124.html
СМИ: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон
СМИ: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон - 16.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон
Урегулирование украинского конфликта требует вовлечения и диалога всех его сторон, считают участники "мирной конференции" по Украине в Швейцарии, их слова... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T05:56+0300
2024-06-16T05:56+0300
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Урегулирование украинского конфликта требует вовлечения и диалога всех его сторон, считают участники "мирной конференции" по Украине в Швейцарии, их слова передает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение проект заявления по итогам встречи. "Мы считаем, что достижение мира требует вовлечения и диалога между всеми сторонами. По этой причине мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон", - приводит агентство выдержку из проекта заявления. Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
https://1prime.ru/20240615/ukraina-849204845.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина
РОССИЯ, УКРАИНА
05:56 16.06.2024
 
СМИ: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон

Reuters: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Урегулирование украинского конфликта требует вовлечения и диалога всех его сторон, считают участники "мирной конференции" по Украине в Швейцарии, их слова передает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение проект заявления по итогам встречи.
"Мы считаем, что достижение мира требует вовлечения и диалога между всеми сторонами. По этой причине мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон", - приводит агентство выдержку из проекта заявления.
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
Саммит по Украине лишь отдалит окончание конфликта, заявил посол России
Вчера, 11:22
 
РОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала