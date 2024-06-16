https://1prime.ru/20240616/ukraina-849212124.html
СМИ: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон
СМИ: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон - 16.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон
Урегулирование украинского конфликта требует вовлечения и диалога всех его сторон, считают участники "мирной конференции" по Украине в Швейцарии, их слова... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T05:56+0300
2024-06-16T05:56+0300
2024-06-16T05:56+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Урегулирование украинского конфликта требует вовлечения и диалога всех его сторон, считают участники "мирной конференции" по Украине в Швейцарии, их слова передает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение проект заявления по итогам встречи. "Мы считаем, что достижение мира требует вовлечения и диалога между всеми сторонами. По этой причине мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон", - приводит агентство выдержку из проекта заявления. Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
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СМИ: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон
Reuters: в коммюнике саммита по Украине говорится, что нужен диалог всех сторон
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ.
Урегулирование украинского конфликта требует вовлечения и диалога всех его сторон, считают участники "мирной конференции" по Украине в Швейцарии, их слова передает
агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение проект заявления по итогам встречи.
"Мы считаем, что достижение мира требует вовлечения и диалога между всеми сторонами. По этой причине мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон", - приводит агентство выдержку из проекта заявления.
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Саммит по Украине лишь отдалит окончание конфликта, заявил посол России