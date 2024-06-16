https://1prime.ru/20240616/ukraina-849212229.html

Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине

Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине - 16.06.2024, ПРАЙМ

Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными траншами Украине

С многомиллиардными выплатами Украине нужно "разобраться", заявил о своем намерении экс-президент США Дональд Трамп в случае возвращения на пост главы Белого... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T06:07+0300

2024-06-16T06:07+0300

2024-06-16T06:07+0300

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ВАШИНГТОН, 16 июн - ПРАЙМ. С многомиллиардными выплатами Украине нужно "разобраться", заявил о своем намерении экс-президент США Дональд Трамп в случае возвращения на пост главы Белого дома.Во время выступления перед своими сторонниками в Детройте (штат Мичиган), политик отметил, что каждый визит Владимира Зеленского в Вашингтон знаменует для Украины новую финансовую помощь, исчисляемую миллиардами долларов. "Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов… и так без конца. Я разберусь с этим", - сообщил Трамп, его выступление транслировали местные телеканалы. Ранее бывший глава Белого дома скептически отзывался о перечислении Киеву траншей финансовой помощи. По его словам, в случае его победы на грядущих президентских выборах он сможет закончить украинский конфликт за 24 часа.

https://1prime.ru/20240614/tramp-849160106.html

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россия, украина, сша, дональд трамп