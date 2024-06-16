https://1prime.ru/20240616/ukraina-849212356.html

В Белом доме отказались гарантировать соблюдение договора с Киевом

В Белом доме отказались гарантировать соблюдение договора с Киевом - 16.06.2024, ПРАЙМ

В Белом доме отказались гарантировать соблюдение договора с Киевом

Действующая администрация США не может гарантировать Украине соблюдение договора о безопасности в случае смены главы Белого дома, рассказал советник Джо Байдена | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T06:39+0300

2024-06-16T06:39+0300

2024-06-16T06:39+0300

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Действующая администрация США не может гарантировать Украине соблюдение договора о безопасности в случае смены главы Белого дома, рассказал советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе конференции в Швейцарии.В этой связи политик подчеркнул, что заключенные одним правительство соглашения могут быть изменены новыми властями, что справедливо не только для США, но и для других стран."Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не собираюсь никого вводить в заблуждение, говоря, что если что-то написано, то оно навсегда высечено в камне. Но что я вам скажу, так это то, что совокупность свидетельств показывает, что, когда Соединенные Штаты заключают обязывающее соглашение с другой страной на долгосрочную перспективу, мы склонны придерживаться этих обязательств независимо от изменений в администрации", — сообщил Салливан.Ранее Вашингтон и Киев заключили договор о гарантиях безопасности, который, однако, не предполагает никаких обязательств со стороны США по использованию его сил для защиты Украины. Кроме того, соглашение не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны.Также отмечается, что договор включает в себя положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.

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