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СМИ подсчитали "дыру" между обещанной и поступившей помощью Украине - 16.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ подсчитали "дыру" между обещанной и поступившей помощью Украине
СМИ подсчитали "дыру" между обещанной и поступившей помощью Украине - 16.06.2024, ПРАЙМ
СМИ подсчитали "дыру" между обещанной и поступившей помощью Украине
Разница между обещанной Западом помощью Украине и реально предоставленной ей достиг 100 миллиардов долларов, следует из выводов агентства РИА Новостей,... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T09:14+0300
2024-06-16T09:14+0300
россия
украина
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Разница между обещанной Западом помощью Украине и реально предоставленной ей достиг 100 миллиардов долларов, следует из выводов агентства РИА Новостей, сделанных на основе данных Кильского института мировой экономики.Сообщается, что по итогам апреля объем обещанной Украине помощи достиг 318,5 миллиарда долларов. При этом уточняется, что из этой суммы было получено только 206,1 миллиарда долларов, из-за чего "дыра" между обещанным и действительным составила 112,5 миллиарда долларов. Кроме того, агентство пишет, что основная "недостача" выпала на финансовую поддержку, так как западные страны обещали выделить Киеву 146,5 миллиарда долларов на решение макроэкономических проблем, но направили на 64,4 миллиарда меньше. Таким образом, разница между обещанной и полученной военной помощью составляет 41,7 миллиарда долларов, при этом по итогам апреля Украина получила около 108,3 миллиарда долларов. Лидеры стран G7 ранее обещали направить Киеву до конца 2024 году кредит в размере 50 миллиардов долларов, который погасят процентными начислениями от замороженных российских активов на территории Евросоюза.
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россия, украина
РОССИЯ, УКРАИНА
09:14 16.06.2024
 
СМИ подсчитали "дыру" между обещанной и поступившей помощью Украине

"Дыра" между обещанной и поступившей помощью Украине превысила $100 млрд

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Разница между обещанной Западом помощью Украине и реально предоставленной ей достиг 100 миллиардов долларов, следует из выводов агентства РИА Новостей, сделанных на основе данных Кильского института мировой экономики.
Сообщается, что по итогам апреля объем обещанной Украине помощи достиг 318,5 миллиарда долларов. При этом уточняется, что из этой суммы было получено только 206,1 миллиарда долларов, из-за чего "дыра" между обещанным и действительным составила 112,5 миллиарда долларов.
Кроме того, агентство пишет, что основная "недостача" выпала на финансовую поддержку, так как западные страны обещали выделить Киеву 146,5 миллиарда долларов на решение макроэкономических проблем, но направили на 64,4 миллиарда меньше.
Таким образом, разница между обещанной и полученной военной помощью составляет 41,7 миллиарда долларов, при этом по итогам апреля Украина получила около 108,3 миллиарда долларов.
Лидеры стран G7 ранее обещали направить Киеву до конца 2024 году кредит в размере 50 миллиардов долларов, который погасят процентными начислениями от замороженных российских активов на территории Евросоюза.
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