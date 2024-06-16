https://1prime.ru/20240616/ukraina-849215300.html

"Сорвали куш". Украина столкнулась с неожиданной проблемой

"Сорвали куш". Украина столкнулась с неожиданной проблемой - 16.06.2024, ПРАЙМ

"Сорвали куш". Украина столкнулась с неожиданной проблемой

Киеву приходится покупать вооружение втридорога через посредников, сообщает издание Times."В чем проблема Украины? Эти торговцы знают, что сорвали куш, и... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T11:30+0300

2024-06-16T11:30+0300

2024-06-16T11:30+0300

вооружения

россия

украина

поставки вооружения

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Киеву приходится покупать вооружение втридорога через посредников, сообщает издание Times."В чем проблема Украины? Эти торговцы знают, что сорвали куш, и используют войну, чтобы взвинтить цены на оружие до небес", — сообщается в материале статьи.Кроме того, опрошенные изданием источники передали ему список, согласно которому стоимость некоторых видов оружия выросла в шесть раз. В их числе это касается 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня.Как в свою очередь отметил основатель украинского Агентства оборонных закупок Владимира Пикузо, некоторые поставщики и владельцы оружейных складов как можно дольше хранят запасы, потому что знают, что скоро цена на них вырастет. Он подсчитал, что для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, нужно потратить около 200 миллиардов долларов.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240614/oruzhie-849193601.html

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россия, украина, поставки вооружения