https://1prime.ru/20240616/ukraina-849215889.html

Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишет СМИ

Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишет СМИ - 16.06.2024, ПРАЙМ

Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишет СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц вслед за вице-президентом США Камалой Харрис досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии из-за внутриполитической повестки... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T12:54+0300

2024-06-16T12:54+0300

2024-06-16T12:54+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц вслед за вице-президентом США Камалой Харрис досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии из-за внутриполитической повестки. Об этом 16 июня написало немецкое издание Spiegel. "Олаф Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось, в воскресенье утром его самолет направляется обратно в Берлин. Там его ждут тяжелые переговоры по бюджету и серьезные переговоры с собственной партией", - пишет газета. Как пишет Spiegel, в воскресенье вечером состоится внеочередное заседание президиума социал-демократов (СДПГ) Шольца, на котором будут обсуждаться будущее правящей коалиции, партии и самого канцлера в свете неудачных для партии выборов в Европейский парламент. Ранее сообщалось, что японский премьер-министр Фумио Кисида вернулся на родину после пребывания в Швейцарии на саммите по Украине всего 2,5 часа."Мирная конференция" по Украине проходит 15-16 июня в Швейцарии. Заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев в свою очередь написал в своем Telegram-канале, что никто из участников "мирной конференции" не понимают, зачем они там находятся и чего от них ждут. В этой связи политик шуточно сравнил саммит с произведением "Скотный двор" Джорджа Оруэлла.

https://1prime.ru/20240615/sholts-849206385.html

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