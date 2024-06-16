Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишет СМИ - 16.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240616/ukraina-849215889.html
Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишет СМИ
Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишет СМИ - 16.06.2024, ПРАЙМ
Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишет СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц вслед за вице-президентом США Камалой Харрис досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии из-за внутриполитической повестки... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T12:54+0300
2024-06-16T12:54+0300
россия
украина
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц вслед за вице-президентом США Камалой Харрис досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии из-за внутриполитической повестки. Об этом 16 июня написало немецкое издание Spiegel. "Олаф Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось, в воскресенье утром его самолет направляется обратно в Берлин. Там его ждут тяжелые переговоры по бюджету и серьезные переговоры с собственной партией", - пишет газета. Как пишет Spiegel, в воскресенье вечером состоится внеочередное заседание президиума социал-демократов (СДПГ) Шольца, на котором будут обсуждаться будущее правящей коалиции, партии и самого канцлера в свете неудачных для партии выборов в Европейский парламент. Ранее сообщалось, что японский премьер-министр Фумио Кисида вернулся на родину после пребывания в Швейцарии на саммите по Украине всего 2,5 часа."Мирная конференция" по Украине проходит 15-16 июня в Швейцарии. Заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев в свою очередь написал в своем Telegram-канале, что никто из участников "мирной конференции" не понимают, зачем они там находятся и чего от них ждут. В этой связи политик шуточно сравнил саммит с произведением "Скотный двор" Джорджа Оруэлла.
https://1prime.ru/20240615/sholts-849206385.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, германия
РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
12:54 16.06.2024
 
Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишет СМИ

Spiegel: Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц вслед за вице-президентом США Камалой Харрис досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии из-за внутриполитической повестки. Об этом 16 июня написало немецкое издание Spiegel.
"Олаф Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось, в воскресенье утром его самолет направляется обратно в Берлин. Там его ждут тяжелые переговоры по бюджету и серьезные переговоры с собственной партией", - пишет газета.
Как пишет Spiegel, в воскресенье вечером состоится внеочередное заседание президиума социал-демократов (СДПГ) Шольца, на котором будут обсуждаться будущее правящей коалиции, партии и самого канцлера в свете неудачных для партии выборов в Европейский парламент.
Ранее сообщалось, что японский премьер-министр Фумио Кисида вернулся на родину после пребывания в Швейцарии на саммите по Украине всего 2,5 часа.
"Мирная конференция" по Украине проходит 15-16 июня в Швейцарии. Заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев в свою очередь написал в своем Telegram-канале, что никто из участников "мирной конференции" не понимают, зачем они там находятся и чего от них ждут. В этой связи политик шуточно сравнил саммит с произведением "Скотный двор" Джорджа Оруэлла.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
Шольц не исключил возобновление контакта с Путиным
Вчера, 13:56
 
РОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала