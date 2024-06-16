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Страны БРИКС не подписали итоговую декларацию конференции по Украине - 16.06.2024, ПРАЙМ
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Страны БРИКС не подписали итоговую декларацию конференции по Украине
Страны БРИКС не подписали итоговую декларацию конференции по Украине - 16.06.2024, ПРАЙМ
Страны БРИКС не подписали итоговую декларацию конференции по Украине
Страны БРИКС, принявшие участие в конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, не подписали совместное коммюнике по итогам переговоров, следует из списка... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T15:09+0300
2024-06-16T15:09+0300
политика
украина
швейцария
коммюнике
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БЮРГЕНШТОК, 16 июн – ПРАЙМ. Страны БРИКС, принявшие участие в конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, не подписали совместное коммюнике по итогам переговоров, следует из списка стран, подписавших это коммюнике. Ранее в воскресение глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что текст декларации по швейцарскому саммиту по Украине готов, все принципиальные позиции Киева учтены. Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен организаторами на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Этот документ подписали 80 стран из 92 присутствующих. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.
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украина, швейцария, коммюнике
Политика, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, коммюнике
15:09 16.06.2024
 
Страны БРИКС не подписали итоговую декларацию конференции по Украине

Страны БРИКС не подписали итоговую декларацию конференции по Украине в Швейцарии

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанк1-е заседание шерп/су-шерп стран БРИКС. День третий
1-е заседание шерп/су-шерп стран БРИКС. День третий
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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БЮРГЕНШТОК, 16 июн – ПРАЙМ. Страны БРИКС, принявшие участие в конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, не подписали совместное коммюнике по итогам переговоров, следует из списка стран, подписавших это коммюнике.
Ранее в воскресение глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что текст декларации по швейцарскому саммиту по Украине готов, все принципиальные позиции Киева учтены.
Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен организаторами на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Этот документ подписали 80 стран из 92 присутствующих.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
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14:34
Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.
 
ПолитикаУКРАИНАШВЕЙЦАРИЯкоммюнике
 
 
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