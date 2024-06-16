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На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС
На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС - 16.06.2024, ПРАЙМ
На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС
На конференции в Швейцарии по Украине призывали вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, об этом говорится в совместном коммюнике по итогам саммита. | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T16:45+0300
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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн – ПРАЙМ. На конференции в Швейцарии по Украине призывали вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, об этом говорится в совместном коммюнике по итогам саммита."Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением", — сказано в тексте итогового заявления конференции, опубликованном на сайте МИД Швейцарии. 14 июня президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ
На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС
Участники конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС
БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн – ПРАЙМ. На конференции в Швейцарии по Украине призывали вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, об этом говорится в совместном коммюнике по итогам саммита.
"Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением", — сказано в тексте итогового заявления конференции, опубликованном на сайте МИД Швейцарии.
14 июня президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Страны БРИКС не подписали итоговую декларацию конференции по Украине
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.