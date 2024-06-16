https://1prime.ru/20240616/ukraina-849217717.html

На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС

На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС - 16.06.2024, ПРАЙМ

На конференции в Швейцарии призвали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС

На конференции в Швейцарии по Украине призывали вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, об этом говорится в совместном коммюнике по итогам саммита. | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T16:45+0300

2024-06-16T16:45+0300

2024-06-16T17:15+0300

политика

украина

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg

БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн – ПРАЙМ. На конференции в Швейцарии по Украине призывали вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, об этом говорится в совместном коммюнике по итогам саммита."Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением", — сказано в тексте итогового заявления конференции, опубликованном на сайте МИД Швейцарии. 14 июня президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.

https://1prime.ru/20240616/ukraina-849217120.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия