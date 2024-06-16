Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции - 16.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240616/ukraina-849218416.html
МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции
МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции - 16.06.2024, ПРАЙМ
МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции
Ни один пункт, утвержденный в коммюнике конференции по Украине, невозможно реализовать без участия России, ответил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на вопрос... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T18:08+0300
2024-06-16T18:08+0300
политика
украина
россия
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg
БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн — ПРАЙМ. Ни один пункт, утвержденный в коммюнике конференции по Украине, невозможно реализовать без участия России, ответил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на вопрос корреспондента РИА Новости. В заключительном коммюнике, подписанном 79 странами из 91, содержится призыв к полному обмену военнопленными, свободному передвижению по черному и Азовскому морям и передаче Запорожской АЭС Украине для обеспечения ядерной безопасности. "Федеральный совет не планировал иметь Россию на борту с первой конференции. Но мы попробовали и увидели, что это невозможно. Было дано обещание, что Россия будет на борту, когда придет время для этого процесса. Не все пути, которые сегодня можно представить, допускают участие России.&lt;...&gt; Большинство решений, которые мы приняли сегодня, не могут быть реализованы без российского участия", — ответил он на вопрос, в чем смысл договариваться по вопросам, которые без России невозможны без ее согласия. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток.
https://1prime.ru/20240616/ukraina-849217120.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_22:0:4670:3486_1920x0_80_0_0_47626c3d188b03b60189263f4b120e9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, мирные переговоры
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры
18:08 16.06.2024
 
МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции

Кассис: ни один из пунктов конференции по Украине невозможен без России

© fotolia.com / Mikael Lever "Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© fotolia.com / Mikael Lever
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн — ПРАЙМ. Ни один пункт, утвержденный в коммюнике конференции по Украине, невозможно реализовать без участия России, ответил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на вопрос корреспондента РИА Новости.
В заключительном коммюнике, подписанном 79 странами из 91, содержится призыв к полному обмену военнопленными, свободному передвижению по черному и Азовскому морям и передаче Запорожской АЭС Украине для обеспечения ядерной безопасности.
"Федеральный совет не планировал иметь Россию на борту с первой конференции. Но мы попробовали и увидели, что это невозможно. Было дано обещание, что Россия будет на борту, когда придет время для этого процесса. Не все пути, которые сегодня можно представить, допускают участие России.<...> Большинство решений, которые мы приняли сегодня, не могут быть реализованы без российского участия", — ответил он на вопрос, в чем смысл договариваться по вопросам, которые без России невозможны без ее согласия.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток.
1-е заседание шерп/су-шерп стран БРИКС. День третий
Страны БРИКС не подписали итоговую декларацию конференции по Украине
15:09
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯмирные переговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала