https://1prime.ru/20240616/ukraina-849218416.html

МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции

МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции - 16.06.2024, ПРАЙМ

МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции

Ни один пункт, утвержденный в коммюнике конференции по Украине, невозможно реализовать без участия России, ответил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на вопрос... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T18:08+0300

2024-06-16T18:08+0300

2024-06-16T18:08+0300

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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн — ПРАЙМ. Ни один пункт, утвержденный в коммюнике конференции по Украине, невозможно реализовать без участия России, ответил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на вопрос корреспондента РИА Новости. В заключительном коммюнике, подписанном 79 странами из 91, содержится призыв к полному обмену военнопленными, свободному передвижению по черному и Азовскому морям и передаче Запорожской АЭС Украине для обеспечения ядерной безопасности. "Федеральный совет не планировал иметь Россию на борту с первой конференции. Но мы попробовали и увидели, что это невозможно. Было дано обещание, что Россия будет на борту, когда придет время для этого процесса. Не все пути, которые сегодня можно представить, допускают участие России.<...> Большинство решений, которые мы приняли сегодня, не могут быть реализованы без российского участия", — ответил он на вопрос, в чем смысл договариваться по вопросам, которые без России невозможны без ее согласия. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток.

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украина, россия, мирные переговоры