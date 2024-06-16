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МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции
МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции - 16.06.2024, ПРАЙМ
МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции
Ни один пункт, утвержденный в коммюнике конференции по Украине, невозможно реализовать без участия России, ответил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на вопрос... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T18:08+0300
2024-06-16T18:08+0300
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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн — ПРАЙМ. Ни один пункт, утвержденный в коммюнике конференции по Украине, невозможно реализовать без участия России, ответил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на вопрос корреспондента РИА Новости. В заключительном коммюнике, подписанном 79 странами из 91, содержится призыв к полному обмену военнопленными, свободному передвижению по черному и Азовскому морям и передаче Запорожской АЭС Украине для обеспечения ядерной безопасности. "Федеральный совет не планировал иметь Россию на борту с первой конференции. Но мы попробовали и увидели, что это невозможно. Было дано обещание, что Россия будет на борту, когда придет время для этого процесса. Не все пути, которые сегодня можно представить, допускают участие России.<...> Большинство решений, которые мы приняли сегодня, не могут быть реализованы без российского участия", — ответил он на вопрос, в чем смысл договариваться по вопросам, которые без России невозможны без ее согласия. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток.
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры
МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции
Кассис: ни один из пунктов конференции по Украине невозможен без России
БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн — ПРАЙМ. Ни один пункт, утвержденный в коммюнике конференции по Украине, невозможно реализовать без участия России, ответил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на вопрос корреспондента РИА Новости.
В заключительном коммюнике, подписанном 79 странами из 91, содержится призыв к полному обмену военнопленными, свободному передвижению по черному и Азовскому морям и передаче Запорожской АЭС Украине для обеспечения ядерной безопасности.
"Федеральный совет не планировал иметь Россию на борту с первой конференции. Но мы попробовали и увидели, что это невозможно. Было дано обещание, что Россия будет на борту, когда придет время для этого процесса. Не все пути, которые сегодня можно представить, допускают участие России.<...> Большинство решений, которые мы приняли сегодня, не могут быть реализованы без российского участия", — ответил он на вопрос, в чем смысл договариваться по вопросам, которые без России невозможны без ее согласия.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток.
Страны БРИКС не подписали итоговую декларацию конференции по Украине