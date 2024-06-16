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На Украине могут ввести новый штраф на фоне проблем с энергией

На Украине могут ввести новый штраф на фоне проблем с энергией - 16.06.2024, ПРАЙМ

На Украине могут ввести новый штраф на фоне проблем с энергией

Украинцев на фоне перебоев с электричеством могут оштрафовать за использование шумных генераторов, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Новости.Live". | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T20:24+0300

2024-06-16T20:24+0300

2024-06-16T20:24+0300

энергетика

украина

энергия

электричество

штраф

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Украинцев на фоне перебоев с электричеством могут оштрафовать за использование шумных генераторов, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Новости.Live". "Согласно закону "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" шумовое загрязнение — повод для штрафа. Кодекс административных правонарушений предусматривает следующие меры для нарушителей: устное предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан для физических лиц – от 85 гривен (2 доллара) до 255 гривен (6 долларов) и от 15 до 30 необлагаемых минимумов для юридических лиц от 255 гривен (6 долларов) до 510 гривен (12 долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. По данным телеканала, при повторном нарушении, штраф для граждан вырастет от 15 до 30 необлагаемых минимумов и составит от 255 гривен (6 долларов) до 510 гривен (12 долларов), а для юридических компаний — от 50 до 150 минимумов – от 850 гривен (20 долларов) до 2,5 тысячи гривен (62 доллара) с конфискацией источника шума. Как отмечает телеканал, санитарные нормы Украины предполагают такой допустимый уровень шума на прилегающих к жилым домам территориях: в дневное время 55-70 дБ; в ночное время 45-60 дБ.Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

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украина, энергия, электричество, штраф