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Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию
Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию - 16.06.2024, ПРАЙМ
Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию
Следующая конференция по Украине, на которую будет приглашена Россия, должна привести к урегулированию конфликта, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T23:23+0300
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Следующая конференция по Украине, на которую будет приглашена Россия, должна привести к урегулированию конфликта, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. В воскресенье глава отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может пройти до президентских выборов в США. Они запланированы на 5 ноября."Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны. Понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией", — приводит слова Кулебы издание "Страна". Глава МИД Украины признал, что позиции Запада и глобального Юга различаются. "Вчера раздались голоса с глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти (Украине — прим. ред.). Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров", — отметил глава МИД Украины. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства. По итогам конференции призывали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных.
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ
Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию
Кулеба: вторая конференция по Украине должна привести к миру, туда пригласят РФ
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Следующая конференция по Украине, на которую будет приглашена Россия, должна привести к урегулированию конфликта, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
В воскресенье глава отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может пройти до президентских выборов в США. Они запланированы на 5 ноября.
"Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны. Понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией", — приводит слова Кулебы издание "Страна".
Глава МИД Украины признал, что позиции Запада и глобального Юга различаются.
"Вчера раздались голоса с глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти (Украине — прим. ред.). Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров", — отметил глава МИД Украины.
Две страны отозвали свои подписи под коммюнике после конференции по Украине
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства. По итогам конференции призывали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных.