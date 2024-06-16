https://1prime.ru/20240616/vengriya-849214539.html

Сийярто рассказал, почему саммит в Швейцарии не достигнет результата

Сийярто рассказал, почему саммит в Швейцарии не достигнет результата - 16.06.2024, ПРАЙМ

Сийярто рассказал, почему саммит в Швейцарии не достигнет результата

"Мирный саммит" по Украине в Швейцарии не приведет к урегулированию конфликта, потому что на ней не представлена Россия. Об этом рассказал министр иностранных... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T09:58+0300

2024-06-16T09:58+0300

2024-06-16T09:59+0300

россия

венгрия

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БУДАПЕШТ, 16 июн - ПРАЙМ. "Мирный саммит" по Украине в Швейцарии не приведет к урегулированию конфликта, потому что на ней не представлена Россия. Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который представляет на конференции свою страну. "Мы всегда очень ценили усилия Швейцарии по достижению мира и сейчас ценим. В то же время, если честно: мирная конференция сможет достичь своей цели только в том случае, если за столом сидят обе воюющие стороны. В эти выходные этого не удастся(-лось)", - сообщил глава МИД Венгрии в социальной сети перед отправлением в Швейцарию. Венгерский министр призвал к "настоящим, содержательным переговорам" и отметил, что усилия, потраченные на поставки оружия, следовало бы направить на установление мира. "Мирный саммит" по Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня. Во время встречи участники обсуждают "формулу мира" Зеленского, которую он представил в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.

https://1prime.ru/20240615/grossi-849206876.html

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