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Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена - 16.06.2024, ПРАЙМ
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Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена
Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена - 16.06.2024, ПРАЙМ
Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) при ВМС страны утром 16 июня сообщило, что получило данные об инциденте у йеменского порта Моха (Мокка). | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T07:54+0300
2024-06-16T07:54+0300
россия
йемен
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) при ВМС страны утром 16 июня сообщило, что получило данные об инциденте у йеменского порта Моха (Мокка). "UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (около 74 километров - ред.) к югу от Мохи, Йемен", - говорится в сообщении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. "Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.Ранее осенью прошлого года “Ансар Аллах” заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.
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россия, йемен
РОССИЯ, ЙЕМЕН
07:54 16.06.2024
 
Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена

UKMTO при ВМС Британии: у йеменского порта Моха произошел инцидент

CC BY-SA 2.0 / SHERWOOD / Yemen LandscapeЙемен
Йемен - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
CC BY-SA 2.0 / SHERWOOD / Yemen Landscape
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) при ВМС страны утром 16 июня сообщило, что получило данные об инциденте у йеменского порта Моха (Мокка).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (около 74 километров - ред.) к югу от Мохи, Йемен", - говорится в сообщении управления в соцсети X.
Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.
Ранее осенью прошлого года “Ансар Аллах” заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.
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12 июня, 12:21
 
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