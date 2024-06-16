https://1prime.ru/20240616/zaes-849219449.html

Рогов назвал шантажом призыв в Швейцарии вернуть Киеву Запорожскую АЭС

Рогов назвал шантажом призыв в Швейцарии вернуть Киеву Запорожскую АЭС - 16.06.2024, ПРАЙМ

Рогов назвал шантажом призыв в Швейцарии вернуть Киеву Запорожскую АЭС

Призыв участников конференции в Швейцарии вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины схожи с шантажом, заявил сопредседатель координационного совета по... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T20:03+0300

2024-06-16T20:03+0300

2024-06-16T20:03+0300

политика

украина

швейцария

владимир рогов

https://cdnn.1prime.ru/img/83797/69/837976989_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_2a29eef4f36f1a3bcdb647198c3467ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – ПРАЙМ. Призыв участников конференции в Швейцарии вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины схожи с шантажом, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. "Подобная риторика сродни пустым заклинаниям магов и колдунов геополитического шантажа. Это дежурные фразы и призыв в никуда. Даже представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отказались принимать участие в данной сходке, так как прекрасно понимали, что все озвученные там призывы будут политически заангажированы и абсолютно бессмысленными с точки зрения конструктивных действий", — сказал Рогов РИА Новости. По итогам конференции призывали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.14 июня президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.

https://1prime.ru/20240616/zelenskiy-849218535.html

украина

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, швейцария, владимир рогов