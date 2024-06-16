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Рогов назвал шантажом призыв в Швейцарии вернуть Киеву Запорожскую АЭС - 16.06.2024, ПРАЙМ
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Рогов назвал шантажом призыв в Швейцарии вернуть Киеву Запорожскую АЭС
Рогов назвал шантажом призыв в Швейцарии вернуть Киеву Запорожскую АЭС - 16.06.2024, ПРАЙМ
Рогов назвал шантажом призыв в Швейцарии вернуть Киеву Запорожскую АЭС
Призыв участников конференции в Швейцарии вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины схожи с шантажом, заявил сопредседатель координационного совета по... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T20:03+0300
2024-06-16T20:03+0300
политика
украина
швейцария
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – ПРАЙМ. Призыв участников конференции в Швейцарии вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины схожи с шантажом, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. "Подобная риторика сродни пустым заклинаниям магов и колдунов геополитического шантажа. Это дежурные фразы и призыв в никуда. Даже представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отказались принимать участие в данной сходке, так как прекрасно понимали, что все озвученные там призывы будут политически заангажированы и абсолютно бессмысленными с точки зрения конструктивных действий", — сказал Рогов РИА Новости. По итогам конференции призывали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.14 июня президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
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украина, швейцария, владимир рогов
Политика, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, Владимир Рогов
20:03 16.06.2024
 
Рогов назвал шантажом призыв в Швейцарии вернуть Киеву Запорожскую АЭС

Рогов назвал шантажом призыв в Швейцарии вернуть Киеву Запорожскую АЭС

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – ПРАЙМ. Призыв участников конференции в Швейцарии вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины схожи с шантажом, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
"Подобная риторика сродни пустым заклинаниям магов и колдунов геополитического шантажа. Это дежурные фразы и призыв в никуда. Даже представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отказались принимать участие в данной сходке, так как прекрасно понимали, что все озвученные там призывы будут политически заангажированы и абсолютно бессмысленными с точки зрения конструктивных действий", — сказал Рогов РИА Новости.
По итогам конференции призывали вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
Зеленский укорил Китай за неучастие в саммите по Украине в Швейцарии
18:24
14 июня президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
 
ПолитикаУКРАИНАШВЕЙЦАРИЯВладимир Рогов
 
 
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