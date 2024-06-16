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Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков - 16.06.2024, ПРАЙМ
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Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков
Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков - 16.06.2024, ПРАЙМ
Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков
Западные страны без устали нагнетают напряженность, это не может происходить без ответа России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T14:28+0300
2024-06-16T14:36+0300
россия
украина
запад
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июн - ПРАЙМ. Западные страны без устали нагнетают напряженность, это не может происходить без ответа России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. “Путин сказал, что опасность большая, мы видим, как страны коллективного Запада - США, Франция, другие европейские страны - без устали нагнетают напряженность, провоцируют напряженность, выходят на новые и новые витки эскалации. Конечно же, это не может все происходить без ответа России”, - сказал пресс-секретарь российского президента в интервью тележурналисту программы “Москва. Кремль. Путин” на России 1 Павлу Зарубину. Он также добавил, что на швейцарской конференции по Украине не будет идти речь о мире и поиске путей мирного урегулирования конфликта. "Мирная конференция" по Украине проходит 15-16 июня в Швейцарии. Заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев в свою очередь написал в своем Telegram-канале, что никто из участников "мирной конференции" не понимают, зачем они там находятся и чего от них ждут. В этой связи политик шуточно сравнил саммит с произведением "Скотный двор" Джорджа Оруэлла.
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россия, украина, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
14:28 16.06.2024 (обновлено: 14:36 16.06.2024)
 
Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков

Песков: Запад нагнетает напряженность, это не может происходить без ответа РФ

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июн - ПРАЙМ. Западные страны без устали нагнетают напряженность, это не может происходить без ответа России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
“Путин сказал, что опасность большая, мы видим, как страны коллективного Запада - США, Франция, другие европейские страны - без устали нагнетают напряженность, провоцируют напряженность, выходят на новые и новые витки эскалации. Конечно же, это не может все происходить без ответа России”, - сказал пресс-секретарь российского президента в интервью тележурналисту программы “Москва. Кремль. Путин” на России 1 Павлу Зарубину.
Он также добавил, что на швейцарской конференции по Украине не будет идти речь о мире и поиске путей мирного урегулирования конфликта.
"Мирная конференция" по Украине проходит 15-16 июня в Швейцарии. Заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев в свою очередь написал в своем Telegram-канале, что никто из участников "мирной конференции" не понимают, зачем они там находятся и чего от них ждут. В этой связи политик шуточно сравнил саммит с произведением "Скотный двор" Джорджа Оруэлла.
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