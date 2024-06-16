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"Революция зарплат" отменяется: почему рук не хватает, но денег жалеют

"Революция зарплат" отменяется: почему рук не хватает, но денег жалеют - 16.06.2024, ПРАЙМ

"Революция зарплат" отменяется: почему рук не хватает, но денег жалеют

На российском рынке труда - радикальные изменения. Несколько десятилетий условия диктовал работодатель, а сейчас – соискатель. Эксперты даже заговорили о... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T04:04+0300

2024-06-16T04:04+0300

2024-06-16T04:04+0300

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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. На российском рынке труда - радикальные изменения. Несколько десятилетий условия диктовал работодатель, а сейчас – соискатель. Эксперты даже заговорили о "революции зарплат". На самом деле, несмотря на дефицит, растут они далеко не во всех сферах. С чем это связано и где искать гонорары мечты, разбирались опрошенные "Праймом" эксперты.Несправедливые принципыПо данным Росстата, в первом квартале этого года номинальные начисленные зарплаты работников организаций выросли во всех видах экономической деятельности. В зависимости от отрасли, этот рост составил от 6 до 40 процентов, а в среднем по экономике - 19,5 процента в годовом выражении. Реальная зарплата в январе-марте увеличилась на 11 процентов в годовом выражении.Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте составила 87,7 тысячи рублей и по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросла на 21,6 процента.Конечно, темпы роста зарплат различаются по отраслям и отдельным предприятиям, замечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Они зависят от потребности в кадрах и уже достигнутого уровня оплаты, рентабельности и возможности предприятия увеличивать затраты на персонал, а также от положения компании на рынке.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Если на локальном рынке труда слабая конкуренция между работодателями за сотрудников и ограниченное предложение рабочих мест, то и рост зарплат будет отставать, когда речь идёт о работниках массовых профессий”, - рассуждает аналитик.В принципе, сегодняшняя ситуация с заработной платой связана, по мнению доцента кафедры управления персоналом ГУУ Екатерины Каштановой, прежде всего, с непрозрачными механизмами ее формирования.“Наиболее существенными факторами высокой дифференциации работников по уровню оплаты труда в России являются не образование и квалификация, как это было в советское время, и как это и должно быть на самом деле, а финансовое состояние региона, отрасли и предприятия, и очень часто – субъективная позиция руководства самой компании”, - уверяет эксперт."Оптимизация кадров" идет, как правило, в отсутствие обязательных требований к организации нормирования труда. Кроме этого, сегодня работодатели порой нанимают людей из других регионов за более низкую зарплату или переводят бизнес туда, где ещё остались кадры, готовые работать за более низкую оплату.Бизнес выжидаетНачиная с прошлого года, бизнес занял выжидательную позицию выжидания. По словам Екатерины Каштановой, это связано с тем, что горизонт планирования сузился. А часть проектов отложены "до лучших времен" или большей ясности на рынке. При этом конкурентные ниши освобождаются, и компании используют эту возможность, чтобы занять их.“А риск ошибок сейчас очень высок, поэтому бизнес аккуратнее подходит к стратегическим изменениям, предпочитая более гибкий подход”, - считает Каштанова.По мнению многих профессионалов, в 2023 году стало сложнее найти работу на российском рынке труда. Компании предлагают невыгодные финансовые условия, от кандидата ожидают выполнения сразу нескольких функций в рамках одной должности. К тому же, на одного кандидата приходится мало вакансий.Одновременно наблюдается нехватка кадров на всех уровнях - от джуниор до топов. По словам Каштановой, опытных специалистов переманивают конкурирующие компании, бизнес стремится замотивировать сотрудников остаться с помощью “контрофферов”."Попытка удержать персонал усложняет процесс найма, увеличивает сроки закрытия вакансий и повышает риск отказа кандидата от предложения прямо перед выходом в новую компанию”, - объясняет эксперт.По оценкам Каштановой, в прошлом году по сравнению с 2017-м количество работодателей, которые провели индексации зарплат на 5-10 процентов, снизилось с 63 до 42 процентов. Сейчас компании живут в режиме экономии, стараясь увеличить не оклад, а бонусную часть, которая напрямую связана с результатом. Поэтому в выигрыше, по мнению эксперта, оказываются высокоэффективные сотрудники, способные быстро приносить результат.Кроме того, часть международных компаний не повышали в этом году окладную часть из-за заморозки штаб-квартирой найма и зарплат. “Те компании, которые работают в удаленном или гибридном форматах, чаще всего не предлагают никакую материальную мотивацию сотрудникам, считая, что такой формат работы - сам по себе привилегия”, - говорит Каштанова.Кстати, такой же “привилегией” – принадлежность к известному бренду – считается работа в крупных компаниях – монополистах российского рынка.В регионах же стабильность компании и выплаты заработной платы при отсутствии других рабочих мест, будет всегда выигрышным фактором. А если сотрудник не доволен зарплатой и хочет уйти, то она не сильно переживает из-за потери – на это место будет много желающих с местного рынка труда.Время менять профессиюТруд стал биржевым товаром. На рынке труда, как замечает управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов, неурожай и рост цен. То же касается и рабочей силы – если очень нужны сотрудники, их перекупают, а если нет, то за них компании и не борются.Это отражается на зарплатах – если в какой-то отрасли зарплаты не растут, стоит задуматься: а востребованы ли сотрудники этой отрасли. А там, где есть острый дефицит персонала, зарплаты, очевидно, растут. В сфере такси это называют "динамическое ценообразование", напомнил Быханов.Таким образом стоит обратить внимание на рост зарплат в сфере, где вы трудитесь – если его нет, то дело, которым вы занимаетесь, не так высоко ценится и не так востребовано. Здесь есть два варианта – либо не обращать на это внимание и продолжать заниматься любимым делом, либо менять профессию, подвел итог специалист.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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