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В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии

В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии - 16.06.2024, ПРАЙМ

В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии

Депутата Верховной рады от возглавляемой Петром Порошенко партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева возмутило присутствие главы офиса Владимира... | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T07:01+0300

2024-06-16T07:01+0300

2024-06-16T07:01+0300

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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Депутата Верховной рады от возглавляемой Петром Порошенко партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева возмутило присутствие главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на общей фотографии участников конференции в Швейцарии."Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, по протоколу, присутствуют только первые лица. Или на Украине явочным порядком провозглашен дуумвират?" — написал украинский чиновник в своем аккаунте в Facebook*, опубликовав общее фото участников мероприятия.На фотографии Ермак стоит в первом ряду слева от расположившейся по центру президента Швейцарии Виолы Амхерд (в синем костюме – ред.). Он выделяется своей одеждой в стиле милитари и ростом на фоне остальных, при том что участники повыше стоят, как это принято, во втором ряду. При этом Зеленский, стоящий справа от Амхерд в штанах защитного цвета и черном джемпере, практически не выделяется на общем фоне.Ранее на прошлой неделе издание Times писало, что украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Некоторые источники в ряде интервью изданию называли Ермака "фактически главой государства" или "вице-президентом Украины".The Washington Post в середине мая также писала о растущей роли Ермака в политике Украины и его влиянии на Зеленского.По данным издания, действия главы офиса президента Андрея Ермака могут сделать главу государства уязвимым для критики после окончания его полномочий.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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