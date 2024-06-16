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В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии - 16.06.2024, ПРАЙМ
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В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии
В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии - 16.06.2024, ПРАЙМ
В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии
Депутата Верховной рады от возглавляемой Петром Порошенко партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева возмутило присутствие главы офиса Владимира... | 16.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-16T07:01+0300
2024-06-16T07:01+0300
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Депутата Верховной рады от возглавляемой Петром Порошенко партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева возмутило присутствие главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на общей фотографии участников конференции в Швейцарии."Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, по протоколу, присутствуют только первые лица. Или на Украине явочным порядком провозглашен дуумвират?" — написал украинский чиновник в своем аккаунте в Facebook*, опубликовав общее фото участников мероприятия.На фотографии Ермак стоит в первом ряду слева от расположившейся по центру президента Швейцарии Виолы Амхерд (в синем костюме – ред.). Он выделяется своей одеждой в стиле милитари и ростом на фоне остальных, при том что участники повыше стоят, как это принято, во втором ряду. При этом Зеленский, стоящий справа от Амхерд в штанах защитного цвета и черном джемпере, практически не выделяется на общем фоне.Ранее на прошлой неделе издание Times писало, что украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Некоторые источники в ряде интервью изданию называли Ермака "фактически главой государства" или "вице-президентом Украины".The Washington Post в середине мая также писала о растущей роли Ермака в политике Украины и его влиянии на Зеленского.По данным издания, действия главы офиса президента Андрея Ермака могут сделать главу государства уязвимым для критики после окончания его полномочий.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, украина, швейцария
РОССИЯ, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ
07:01 16.06.2024
 
В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии

Депутат Рады Арьев задался вопросом о роли Ермака из-за фото в Швейцарии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ. Депутата Верховной рады от возглавляемой Петром Порошенко партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева возмутило присутствие главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на общей фотографии участников конференции в Швейцарии.
"Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, по протоколу, присутствуют только первые лица. Или на Украине явочным порядком провозглашен дуумвират?" — написал украинский чиновник в своем аккаунте в Facebook*, опубликовав общее фото участников мероприятия.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
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На фотографии Ермак стоит в первом ряду слева от расположившейся по центру президента Швейцарии Виолы Амхерд (в синем костюме – ред.). Он выделяется своей одеждой в стиле милитари и ростом на фоне остальных, при том что участники повыше стоят, как это принято, во втором ряду. При этом Зеленский, стоящий справа от Амхерд в штанах защитного цвета и черном джемпере, практически не выделяется на общем фоне.
Ранее на прошлой неделе издание Times писало, что украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Некоторые источники в ряде интервью изданию называли Ермака "фактически главой государства" или "вице-президентом Украины".
The Washington Post в середине мая также писала о растущей роли Ермака в политике Украины и его влиянии на Зеленского.По данным издания, действия главы офиса президента Андрея Ермака могут сделать главу государства уязвимым для критики после окончания его полномочий.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
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