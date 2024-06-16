https://1prime.ru/20240616/zelenskiy-849213092.html

План действий по итогу саммита по Украине направят России, заявил Зеленский

План действий по итогу саммита по Украине направят России, заявил Зеленский - 16.06.2024, ПРАЙМ

План действий по итогу саммита по Украине направят России, заявил Зеленский

Согласованный по результатам "мирной" конференции по Украине в Швейцарии "план действий" будет доведен до России перед второй встречей, сообщил украинский лидер | 16.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-16T08:17+0300

2024-06-16T08:17+0300

2024-06-16T08:17+0300

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Согласованный по результатам "мирной" конференции по Украине в Швейцарии "план действий" будет доведен до России перед второй встречей, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, чьи слова приводит издание "Украинская правда". "Сейчас здесь нет России.... Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован представителям России, чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны", - рассказал Зеленский во время пленарного заседания на саммите. "Мирный саммит" по Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня. Во время встречи участники обсуждают "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на конференцию не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.

https://1prime.ru/20240616/zelenskiy-849212483.html

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россия, украина, владимир зеленский