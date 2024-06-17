https://1prime.ru/20240617/aktivy-849222409.html
Россия задействует все инструменты для защиты активов, заявил Небензя
Россия задействует все инструменты для защиты активов, заявил Небензя - 17.06.2024, ПРАЙМ
Россия задействует все инструменты для защиты активов, заявил Небензя
В случае конфискации западными странами заблокированных активов Россия задействует "все доступные инструменты" для защиты своих прав, сообщил в интервью РИА... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T07:32+0300
2024-06-17T07:32+0300
2024-06-17T07:33+0300
россия
замороженные российские активы
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/83786/76/837867649_0:46:1944:1140_1920x0_80_0_0_8759c00b063fa40b641c7583cdde7c00.jpg
ООН, 17 июн – ПРАЙМ. В случае конфискации западными странами заблокированных активов Россия задействует "все доступные инструменты" для защиты своих прав, сообщил в интервью РИА Новости постоянный председатель государства при ООН Василий Небензя. ипломат также упомянул, что Москва расценивает любые способы конфискации российских средств или прибыли от них как "грубейшее нарушение принципов и норм международного права, в том числе принципа суверенного равенства государств и вытекающего из него иммунитета государственной собственности и активов". С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240616/aktivy-849219874.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83786/76/837867649_111:0:1876:1324_1920x0_80_0_0_f9211bbbbf9d6c3fbd4545dad29999c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, замороженные российские активы, запад
РОССИЯ, замороженные российские активы, ЗАПАД
Россия задействует все инструменты для защиты активов, заявил Небензя
Небензя: Россия задействует все доступные инструменты при конфискации активов
ООН, 17 июн – ПРАЙМ. В случае конфискации западными странами заблокированных активов Россия задействует "все доступные инструменты" для защиты своих прав, сообщил в интервью РИА Новости постоянный председатель государства при ООН Василий Небензя.
ипломат также упомянул, что Москва расценивает любые способы конфискации российских средств или прибыли от них как "грубейшее нарушение принципов и норм международного права, в том числе принципа суверенного равенства государств и вытекающего из него иммунитета государственной собственности и активов".
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.
Минфин США заявил о наличии оснований для действий с российскими активами