Инвесторы ринулись скупать дешевые акции на Мосбирже. И получили отлуп

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Можно с уверенностью сказать, что дешевых акций на Мосбирже сейчас нет. Целый ряд нефтяных компаний, например, “Лукойл”, находятся на исторических максимумах. Что касается банков, то такие, как Сбербанк, если не на пике, то очень близко к нему.Есть компании, чьи котировки не на пике. Но у всех ситуации разные. Говоря о газовых игроках, необходимо понимать, что Газпром не просто так находится на минимальном с 2017 года значении. Сейчас у компании есть объективные проблемы в бизнесе и причины, по которым она должна увеличивать издержки. Соответственно, говорить о том, что Газпром сейчас “дешевый”, нельзя, это, скорее, можно назвать структурной перестройкой бизнеса.Если подразумевается обвалившаяся в моменте Мосбиржа, то и там падение было справедливым. Важно понимать, что у Мосбиржи изменился бизнес, поэтому акции аргументированно подешевели.Конечно, на бирже есть компании, которые чувствуют себя довольно хорошо, и они и стоят сейчас дорого. Есть и организации, которые находятся не в самой лучшей форме, но стоят они неплохо. В связи с этим какой-то паники, сравнимой с началом СВО или пандемией, на рынке не наблюдается. Нет ни распродажи акций, ни вообще каких-либо панических настроений. Есть адекватные цены за те бумаги, которые представлены на Мосбирже.Сегодня на российском рынке можно выделить три больших и интересных сектора. Первый — это компании дивидендные, которые и так дорого стоят, но могут стоить еще дороже и которые хорошо платят акционерам. Второй — это компании, которые уже подешевели и в моменте могут стоить еще дешевле, но у них на самом деле, если оценивать перспективу 5 или 10 лет, может быть, все и не так плохо. И третий большой сектор — компании, недавно вышедшие на IPO и те, которые планируют выход на IPO в ближайшее время.Резюмируя, сама постановка вопроса, что что-то стоит дешево, она уместна, когда на рынке есть паника, когда частные инвесторы распродают бумаги, до конца не разобравшись. Сейчас ничего из этого нет — рынок очень адекватно оценивает компании. И если давать совет, что покупать и где подождать, то это, прежде всего, вопрос горизонта инвестирования.
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Можно с уверенностью сказать, что дешевых акций на Мосбирже сейчас нет. Целый ряд нефтяных компаний, например, “Лукойл”, находятся на исторических максимумах. Что касается банков, то такие, как Сбербанк, если не на пике, то очень близко к нему.
Есть компании, чьи котировки не на пике. Но у всех ситуации разные. Говоря о газовых игроках, необходимо понимать, что Газпром не просто так находится на минимальном с 2017 года значении. Сейчас у компании есть объективные проблемы в бизнесе и причины, по которым она должна увеличивать издержки. Соответственно, говорить о том, что Газпром сейчас “дешевый”, нельзя, это, скорее, можно назвать структурной перестройкой бизнеса.
Если подразумевается обвалившаяся в моменте Мосбиржа, то и там падение было справедливым. Важно понимать, что у Мосбиржи изменился бизнес, поэтому акции аргументированно подешевели.
Конечно, на бирже есть компании, которые чувствуют себя довольно хорошо, и они и стоят сейчас дорого. Есть и организации, которые находятся не в самой лучшей форме, но стоят они неплохо. В связи с этим какой-то паники, сравнимой с началом СВО или пандемией, на рынке не наблюдается. Нет ни распродажи акций, ни вообще каких-либо панических настроений. Есть адекватные цены за те бумаги, которые представлены на Мосбирже.
Сегодня на российском рынке можно выделить три больших и интересных сектора. Первый — это компании дивидендные, которые и так дорого стоят, но могут стоить еще дороже и которые хорошо платят акционерам. Второй — это компании, которые уже подешевели и в моменте могут стоить еще дешевле, но у них на самом деле, если оценивать перспективу 5 или 10 лет, может быть, все и не так плохо. И третий большой сектор — компании, недавно вышедшие на IPO и те, которые планируют выход на IPO в ближайшее время.
Резюмируя, сама постановка вопроса, что что-то стоит дешево, она уместна, когда на рынке есть паника, когда частные инвесторы распродают бумаги, до конца не разобравшись. Сейчас ничего из этого нет — рынок очень адекватно оценивает компании. И если давать совет, что покупать и где подождать, то это, прежде всего, вопрос горизонта инвестирования.
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