https://1prime.ru/20240617/aktsii-849227443.html

Лучшие времена фондового рынка подходят к концу: остается лишь одно

Лучшие времена фондового рынка подходят к концу: остается лишь одно - 17.06.2024, ПРАЙМ

Лучшие времена фондового рынка подходят к концу: остается лишь одно

Супервремена для фондового рынка России похоже закончились. Так говорят многие. Главный аргумент - превышение доходности ОФЗ и депозитов дивидендной доходности... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T14:34+0300

2024-06-17T14:34+0300

2024-06-17T14:34+0300

мнения аналитиков

инвестиции

российский рынок акций

рынок акций рф

фондовый рынок

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849227443.jpg?1718624094

МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Супервремена для фондового рынка России похоже закончились. Так говорят многие. Главный аргумент - превышение доходности ОФЗ и депозитов дивидендной доходности акций. Если ставки по депозитам сейчас около 17-18%, то дивидендная доходность лучших компаний- около 10-12%.Кроме того, существует реальная вероятность того, что Центробанк России повысит ключевую ставку на 1-2% на очередном заседании. Поэтому данные по инфляции в России и инфляционные ожидания – а именно на эту статистику прежде всего ориентируется ЦБ при принятии решений по монетарной политике - в зоне особого внимания участников рынка.Впрочем, есть и контраргумент - высокая ключевая ставка в 16% была установлена Центробанком ещё в декабре 2023 года, но это не мешало индексу Мосбиржи энергично расти в начале 2024 года.Ставки, конечно, важный ориентир, но далеко не единственный. Если эмитенты хорошо отчитаются за первую половину года, это может стать важным фактором возобновления роста на фондовом рынке. Дела у одного из локомотивов рынка - Сбера пока по текущим данным выглядят довольно неплохо. Так, в мае чистая прибыль Сбера выросла до 133,4 миллиарда рублей, что на 12,9% выше показателя прошлого года. Так что по итогам года мы вполне можем увидеть рекорд по чистой прибыли, а именно 1,6 триллиона рублей. А значит и рекордные дивиденды за 2024 год. Не исключает выплаты дивидендов и ВТБ.Акции роста вполне могут принести инвесторам доходность, превышающую депозитную, даже несмотря на то, что мультипликаторы оценки у них выше, чем у традиционных эмитентов. Бизнес одного из давних фаворитов рынка - компании Positive Technologies может вырасти примерно на 80%, несмотря на относительно высокую базу прошлого года. Импортозамещение пока не достигло пика, к тому же Positive Technologies активно инвестирует в новые продукты.Компаниями уверенного роста остаются также Ozon, Астра, Диасофт. В основном все они принадлежат к сектору технологий и электронной коммерции. Закономерно, что в ближайшие годы они могут генерировать неплохие показатели и прибыль.В финансовом секторе кроме Сбера и ряда других банков хороший рост могут показать страховщики, в том числе единственный их представитель на Московской бирже - Ренессанс страхование. Срок софинансирования государством программы долгосрочных сбережений могут увеличить с трёх до десяти лет. Программа долгосрочных сбережений - это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Страховые компании. - бенефициары продления срока программы долгосрочных сбережений, а “Ренессанс страхование" выигрывает от роста страхового рынка и высоких ставок в экономике.Так что супервремена для рынка может и закончились, но инвестиционные возможности сохраняются.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Сергей Суверов https://cdnn.1prime.ru/img/82989/41/829894168_0:298:2000:2298_100x100_80_0_0_be65afe0d0fb4f1d2fa46291ba484557.jpg

Сергей Суверов https://cdnn.1prime.ru/img/82989/41/829894168_0:298:2000:2298_100x100_80_0_0_be65afe0d0fb4f1d2fa46291ba484557.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Суверов https://cdnn.1prime.ru/img/82989/41/829894168_0:298:2000:2298_100x100_80_0_0_be65afe0d0fb4f1d2fa46291ba484557.jpg

мнения аналитиков, инвестиции, российский рынок акций, рынок акций рф, фондовый рынок