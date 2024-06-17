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Лучшие времена фондового рынка подходят к концу: остается лишь одно - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Лучшие времена фондового рынка подходят к концу: остается лишь одно
Лучшие времена фондового рынка подходят к концу: остается лишь одно - 17.06.2024, ПРАЙМ
Лучшие времена фондового рынка подходят к концу: остается лишь одно
Супервремена для фондового рынка России похоже закончились. Так говорят многие. Главный аргумент - превышение доходности ОФЗ и депозитов дивидендной доходности... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T14:34+0300
2024-06-17T14:34+0300
мнения аналитиков
инвестиции
российский рынок акций
рынок акций рф
фондовый рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849227443.jpg?1718624094
МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Супервремена для фондового рынка России похоже закончились. Так говорят многие. Главный аргумент - превышение доходности ОФЗ и депозитов дивидендной доходности акций. Если ставки по депозитам сейчас около 17-18%, то дивидендная доходность лучших компаний- около 10-12%.Кроме того, существует реальная вероятность того, что Центробанк России повысит ключевую ставку на 1-2% на очередном заседании. Поэтому данные по инфляции в России и инфляционные ожидания – а именно на эту статистику прежде всего ориентируется ЦБ при принятии решений по монетарной политике - в зоне особого внимания участников рынка.Впрочем, есть и контраргумент - высокая ключевая ставка в 16% была установлена Центробанком ещё в декабре 2023 года, но это не мешало индексу Мосбиржи энергично расти в начале 2024 года.Ставки, конечно, важный ориентир, но далеко не единственный. Если эмитенты хорошо отчитаются за первую половину года, это может стать важным фактором возобновления роста на фондовом рынке. Дела у одного из локомотивов рынка - Сбера пока по текущим данным выглядят довольно неплохо. Так, в мае чистая прибыль Сбера выросла до 133,4 миллиарда рублей, что на 12,9% выше показателя прошлого года. Так что по итогам года мы вполне можем увидеть рекорд по чистой прибыли, а именно 1,6 триллиона рублей. А значит и рекордные дивиденды за 2024 год. Не исключает выплаты дивидендов и ВТБ.Акции роста вполне могут принести инвесторам доходность, превышающую депозитную, даже несмотря на то, что мультипликаторы оценки у них выше, чем у традиционных эмитентов. Бизнес одного из давних фаворитов рынка - компании Positive Technologies может вырасти примерно на 80%, несмотря на относительно высокую базу прошлого года. Импортозамещение пока не достигло пика, к тому же Positive Technologies активно инвестирует в новые продукты.Компаниями уверенного роста остаются также Ozon, Астра, Диасофт. В основном все они принадлежат к сектору технологий и электронной коммерции. Закономерно, что в ближайшие годы они могут генерировать неплохие показатели и прибыль.В финансовом секторе кроме Сбера и ряда других банков хороший рост могут показать страховщики, в том числе единственный их представитель на Московской бирже - Ренессанс страхование. Срок софинансирования государством программы долгосрочных сбережений могут увеличить с трёх до десяти лет. Программа долгосрочных сбережений - это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Страховые компании. - бенефициары продления срока программы долгосрочных сбережений, а “Ренессанс страхование" выигрывает от роста страхового рынка и высоких ставок в экономике.Так что супервремена для рынка может и закончились, но инвестиционные возможности сохраняются.
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Сергей Суверов
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Сергей Суверов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, инвестиции, российский рынок акций, рынок акций рф, фондовый рынок
Мнения аналитиков, инвестиции, российский рынок акций, рынок акций РФ, фондовый рынок
14:34 17.06.2024
 
Лучшие времена фондового рынка подходят к концу: остается лишь одно

Аналитик Суверов: простор для вложений в акции сужается, но выбор еще остался

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Сергей Суверов
Сергей Суверов
инвестиционный стратег УК "Арикапитал"
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Супервремена для фондового рынка России похоже закончились. Так говорят многие. Главный аргумент - превышение доходности ОФЗ и депозитов дивидендной доходности акций. Если ставки по депозитам сейчас около 17-18%, то дивидендная доходность лучших компаний- около 10-12%.
Кроме того, существует реальная вероятность того, что Центробанк России повысит ключевую ставку на 1-2% на очередном заседании. Поэтому данные по инфляции в России и инфляционные ожидания – а именно на эту статистику прежде всего ориентируется ЦБ при принятии решений по монетарной политике - в зоне особого внимания участников рынка.
Впрочем, есть и контраргумент - высокая ключевая ставка в 16% была установлена Центробанком ещё в декабре 2023 года, но это не мешало индексу Мосбиржи энергично расти в начале 2024 года.
Ставки, конечно, важный ориентир, но далеко не единственный. Если эмитенты хорошо отчитаются за первую половину года, это может стать важным фактором возобновления роста на фондовом рынке. Дела у одного из локомотивов рынка - Сбера пока по текущим данным выглядят довольно неплохо. Так, в мае чистая прибыль Сбера выросла до 133,4 миллиарда рублей, что на 12,9% выше показателя прошлого года. Так что по итогам года мы вполне можем увидеть рекорд по чистой прибыли, а именно 1,6 триллиона рублей. А значит и рекордные дивиденды за 2024 год. Не исключает выплаты дивидендов и ВТБ.
Акции роста вполне могут принести инвесторам доходность, превышающую депозитную, даже несмотря на то, что мультипликаторы оценки у них выше, чем у традиционных эмитентов. Бизнес одного из давних фаворитов рынка - компании Positive Technologies может вырасти примерно на 80%, несмотря на относительно высокую базу прошлого года. Импортозамещение пока не достигло пика, к тому же Positive Technologies активно инвестирует в новые продукты.
Компаниями уверенного роста остаются также Ozon, Астра, Диасофт. В основном все они принадлежат к сектору технологий и электронной коммерции. Закономерно, что в ближайшие годы они могут генерировать неплохие показатели и прибыль.
В финансовом секторе кроме Сбера и ряда других банков хороший рост могут показать страховщики, в том числе единственный их представитель на Московской бирже - Ренессанс страхование. Срок софинансирования государством программы долгосрочных сбережений могут увеличить с трёх до десяти лет. Программа долгосрочных сбережений - это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Страховые компании. - бенефициары продления срока программы долгосрочных сбережений, а “Ренессанс страхование" выигрывает от роста страхового рынка и высоких ставок в экономике.
Так что супервремена для рынка может и закончились, но инвестиционные возможности сохраняются.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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