Лучшие времена фондового рынка подходят к концу: остается лишь одно

МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Супервремена для фондового рынка России похоже закончились. Так говорят многие. Главный аргумент - превышение доходности ОФЗ и депозитов дивидендной доходности акций. Если ставки по депозитам сейчас около 17-18%, то дивидендная доходность лучших компаний- около 10-12%.Кроме того, существует реальная вероятность того, что Центробанк России повысит ключевую ставку на 1-2% на очередном заседании. Поэтому данные по инфляции в России и инфляционные ожидания – а именно на эту статистику прежде всего ориентируется ЦБ при принятии решений по монетарной политике - в зоне особого внимания участников рынка.Впрочем, есть и контраргумент - высокая ключевая ставка в 16% была установлена Центробанком ещё в декабре 2023 года, но это не мешало индексу Мосбиржи энергично расти в начале 2024 года.Ставки, конечно, важный ориентир, но далеко не единственный. Если эмитенты хорошо отчитаются за первую половину года, это может стать важным фактором возобновления роста на фондовом рынке. Дела у одного из локомотивов рынка - Сбера пока по текущим данным выглядят довольно неплохо. Так, в мае чистая прибыль Сбера выросла до 133,4 миллиарда рублей, что на 12,9% выше показателя прошлого года. Так что по итогам года мы вполне можем увидеть рекорд по чистой прибыли, а именно 1,6 триллиона рублей. А значит и рекордные дивиденды за 2024 год. Не исключает выплаты дивидендов и ВТБ.Акции роста вполне могут принести инвесторам доходность, превышающую депозитную, даже несмотря на то, что мультипликаторы оценки у них выше, чем у традиционных эмитентов. Бизнес одного из давних фаворитов рынка - компании Positive Technologies может вырасти примерно на 80%, несмотря на относительно высокую базу прошлого года. Импортозамещение пока не достигло пика, к тому же Positive Technologies активно инвестирует в новые продукты.Компаниями уверенного роста остаются также Ozon, Астра, Диасофт. В основном все они принадлежат к сектору технологий и электронной коммерции. Закономерно, что в ближайшие годы они могут генерировать неплохие показатели и прибыль.В финансовом секторе кроме Сбера и ряда других банков хороший рост могут показать страховщики, в том числе единственный их представитель на Московской бирже - Ренессанс страхование. Срок софинансирования государством программы долгосрочных сбережений могут увеличить с трёх до десяти лет. Программа долгосрочных сбережений - это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Страховые компании. - бенефициары продления срока программы долгосрочных сбережений, а “Ренессанс страхование" выигрывает от роста страхового рынка и высоких ставок в экономике.Так что супервремена для рынка может и закончились, но инвестиционные возможности сохраняются.
МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Супервремена для фондового рынка России похоже закончились. Так говорят многие. Главный аргумент - превышение доходности ОФЗ и депозитов дивидендной доходности акций. Если ставки по депозитам сейчас около 17-18%, то дивидендная доходность лучших компаний- около 10-12%.
Кроме того, существует реальная вероятность того, что Центробанк России повысит ключевую ставку на 1-2% на очередном заседании. Поэтому данные по инфляции в России и инфляционные ожидания – а именно на эту статистику прежде всего ориентируется ЦБ при принятии решений по монетарной политике - в зоне особого внимания участников рынка.
Впрочем, есть и контраргумент - высокая ключевая ставка в 16% была установлена Центробанком ещё в декабре 2023 года, но это не мешало индексу Мосбиржи энергично расти в начале 2024 года.
Ставки, конечно, важный ориентир, но далеко не единственный. Если эмитенты хорошо отчитаются за первую половину года, это может стать важным фактором возобновления роста на фондовом рынке. Дела у одного из локомотивов рынка - Сбера пока по текущим данным выглядят довольно неплохо. Так, в мае чистая прибыль Сбера выросла до 133,4 миллиарда рублей, что на 12,9% выше показателя прошлого года. Так что по итогам года мы вполне можем увидеть рекорд по чистой прибыли, а именно 1,6 триллиона рублей. А значит и рекордные дивиденды за 2024 год. Не исключает выплаты дивидендов и ВТБ.
Акции роста вполне могут принести инвесторам доходность, превышающую депозитную, даже несмотря на то, что мультипликаторы оценки у них выше, чем у традиционных эмитентов. Бизнес одного из давних фаворитов рынка - компании Positive Technologies может вырасти примерно на 80%, несмотря на относительно высокую базу прошлого года. Импортозамещение пока не достигло пика, к тому же Positive Technologies активно инвестирует в новые продукты.
Компаниями уверенного роста остаются также Ozon, Астра, Диасофт. В основном все они принадлежат к сектору технологий и электронной коммерции. Закономерно, что в ближайшие годы они могут генерировать неплохие показатели и прибыль.
В финансовом секторе кроме Сбера и ряда других банков хороший рост могут показать страховщики, в том числе единственный их представитель на Московской бирже - Ренессанс страхование. Срок софинансирования государством программы долгосрочных сбережений могут увеличить с трёх до десяти лет. Программа долгосрочных сбережений - это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Страховые компании. - бенефициары продления срока программы долгосрочных сбережений, а “Ренессанс страхование" выигрывает от роста страхового рынка и высоких ставок в экономике.
Так что супервремена для рынка может и закончились, но инвестиционные возможности сохраняются.
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