https://1prime.ru/20240617/almaz-antey-849228017.html

В "Алмаз-Антей" рассказали о преимуществах модернизированного "Комара"

В "Алмаз-Антей" рассказали о преимуществах модернизированного "Комара" - 17.06.2024, ПРАЙМ

В "Алмаз-Антей" рассказали о преимуществах модернизированного "Комара"

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на выставке "Флот-2024" модернизированную турельную установку "Комар" 3М47-03Э для поражения не только воздушных... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T10:57+0300

2024-06-17T10:57+0300

2024-06-17T10:57+0300

россия

алмаз-антей

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на выставке "Флот-2024" модернизированную турельную установку "Комар" 3М47-03Э для поражения не только воздушных беспилотников, но и морских дронов, говорится в сообщении концерна. "На стенде концерна можно будет увидеть макеты турельной установки "Комар" 3М47-01Э и ее модернизированной версии 3М47-03Э. Обновленная версия "Комара" является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами", - сообщает пресс-служба концерна. Это стало возможным благодаря тому, что установка 3М47-03Э, помимо ракет 9М342 типа "Игла-С", оснащена ракетами 9М120-1 типа "Атака". При этом 3М47-03Э дополнена системой гиростабилизации, что позволяет адаптировать применение ракет в морских условиях. Сопровождение цели и пуск ракет могут осуществляться как в автоматическом, так и ручном режимах. Как сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна Вячеслав Дзиркалн, "разработанная и производимая предприятиями холдинга техника наглядно демонстрирует высокие результаты по обнаружению, сопровождению и уничтожению любых типов средств воздушно-космического нападения". "Наши изделия отличают надежность, эффективность и простота эксплуатации в сочетании с высокой конкурентоспособностью", – сказал Дзиркалн. Международный военно-морской салон "Флот-2024" пройдет в Кронштадте с 19 по 23 июня. РИА Новости является его официальным информационным партнером.

https://1prime.ru/20240206/842994471.html

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россия, алмаз-антей