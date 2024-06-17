https://1prime.ru/20240617/almaz-antey-849228017.html
В "Алмаз-Антей" рассказали о преимуществах модернизированного "Комара"
В "Алмаз-Антей" рассказали о преимуществах модернизированного "Комара" - 17.06.2024, ПРАЙМ
В "Алмаз-Антей" рассказали о преимуществах модернизированного "Комара"
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на выставке "Флот-2024" модернизированную турельную установку "Комар" 3М47-03Э для поражения не только воздушных... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T10:57+0300
2024-06-17T10:57+0300
2024-06-17T10:57+0300
россия
алмаз-антей
https://cdnn.1prime.ru/img/84120/18/841201871_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5767b87f7b58d902040e3ed5bf1bbbe.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на выставке "Флот-2024" модернизированную турельную установку "Комар" 3М47-03Э для поражения не только воздушных беспилотников, но и морских дронов, говорится в сообщении концерна. "На стенде концерна можно будет увидеть макеты турельной установки "Комар" 3М47-01Э и ее модернизированной версии 3М47-03Э. Обновленная версия "Комара" является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами", - сообщает пресс-служба концерна. Это стало возможным благодаря тому, что установка 3М47-03Э, помимо ракет 9М342 типа "Игла-С", оснащена ракетами 9М120-1 типа "Атака". При этом 3М47-03Э дополнена системой гиростабилизации, что позволяет адаптировать применение ракет в морских условиях. Сопровождение цели и пуск ракет могут осуществляться как в автоматическом, так и ручном режимах. Как сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна Вячеслав Дзиркалн, "разработанная и производимая предприятиями холдинга техника наглядно демонстрирует высокие результаты по обнаружению, сопровождению и уничтожению любых типов средств воздушно-космического нападения". "Наши изделия отличают надежность, эффективность и простота эксплуатации в сочетании с высокой конкурентоспособностью", – сказал Дзиркалн. Международный военно-морской салон "Флот-2024" пройдет в Кронштадте с 19 по 23 июня. РИА Новости является его официальным информационным партнером.
https://1prime.ru/20240206/842994471.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84120/18/841201871_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9491b3e5ad1c1d36a7982158c99ba5af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алмаз-антей
В "Алмаз-Антей" рассказали о преимуществах модернизированного "Комара"
"Алмаз-Антей": модернизированная установка "Комар" сможет поражать и морские дроны
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на выставке "Флот-2024" модернизированную турельную установку "Комар" 3М47-03Э для поражения не только воздушных беспилотников, но и морских дронов, говорится в сообщении концерна.
"На стенде концерна можно будет увидеть макеты турельной установки "Комар" 3М47-01Э и ее модернизированной версии 3М47-03Э. Обновленная версия "Комара" является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами", - сообщает пресс-служба концерна.
Это стало возможным благодаря тому, что установка 3М47-03Э, помимо ракет 9М342 типа "Игла-С", оснащена ракетами 9М120-1 типа "Атака". При этом 3М47-03Э дополнена системой гиростабилизации, что позволяет адаптировать применение ракет в морских условиях. Сопровождение цели и пуск ракет могут осуществляться как в автоматическом, так и ручном режимах.
"Алмаз-Антей" разработал новый дрон "Настасья" для особых задач
Как сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна Вячеслав Дзиркалн, "разработанная и производимая предприятиями холдинга техника наглядно демонстрирует высокие результаты по обнаружению, сопровождению и уничтожению любых типов средств воздушно-космического нападения".
"Наши изделия отличают надежность, эффективность и простота эксплуатации в сочетании с высокой конкурентоспособностью", – сказал Дзиркалн.
Международный военно-морской салон "Флот-2024" пройдет в Кронштадте с 19 по 23 июня. РИА Новости является его официальным информационным партнером.