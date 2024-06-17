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Обуздал эмоции: в российских акциях возможна активизация продаж - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Обуздал эмоции: в российских акциях возможна активизация продаж
Обуздал эмоции: в российских акциях возможна активизация продаж - 17.06.2024, ПРАЙМ
Обуздал эмоции: в российских акциях возможна активизация продаж
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии, в отсутствии торгов в Индии, ведущие площадки теряют в пределах | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T09:10+0300
2024-06-17T09:10+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
рынки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849224213.jpg?1718604638
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии, в отсутствии торгов в Индии, ведущие площадки теряют в пределах 2%, а аутсайдером выступает рынок Японии. Фьючерсы на основные американские индексы после минимального снижения в пятницу, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,4%, торгуясь в районе 82,3 доллара за баррель. Основное внимание инвесторов на предстоящей неделе будет сосредоточено на макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок. Также инвесторам стоит обратить внимание на цифры по инфляции в Еврозоне и по розничным продажам в США. Плюс к этому, в пятницу выйдет отчет ФРС США о денежно-кредитной политике.По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 1,4%, закончив неделю в районе 3 216 пунктов. Отметим, что в конце прошлой неделе, несмотря просадку в начале неделе и эмоциональную реакцию на открытии торгов в четверг на введение санкций, к концу пятницы рынок отыграл большую часть потерь и при этом смог удержаться в верхней половине диапазона 3 000 – 3 270 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренной активизации продаж. Инвесторы вновь будут фокусироваться на фундаментальных факторах и удержании жесткой денежно-кредитной политики со стороны регулятора продолжительное время. В среднесрочной перспективе в рамках базового сценария это, на наш взгляд, может привести к стабилизации рынка в коридоре 3 000 – 3 270, а при развитии негативного сценария приведет к его отступлению под нижнюю границу данного диапазона. В этом случае целью рынка может стать район 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи.
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Богдан Зварич
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, рынки
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Рынки
09:10 17.06.2024
 

Обуздал эмоции: в российских акциях возможна активизация продаж

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии, в отсутствии торгов в Индии, ведущие площадки теряют в пределах 2%, а аутсайдером выступает рынок Японии. Фьючерсы на основные американские индексы после минимального снижения в пятницу, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,4%, торгуясь в районе 82,3 доллара за баррель. Основное внимание инвесторов на предстоящей неделе будет сосредоточено на макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок. Также инвесторам стоит обратить внимание на цифры по инфляции в Еврозоне и по розничным продажам в США. Плюс к этому, в пятницу выйдет отчет ФРС США о денежно-кредитной политике.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 1,4%, закончив неделю в районе 3 216 пунктов. Отметим, что в конце прошлой неделе, несмотря просадку в начале неделе и эмоциональную реакцию на открытии торгов в четверг на введение санкций, к концу пятницы рынок отыграл большую часть потерь и при этом смог удержаться в верхней половине диапазона 3 000 – 3 270 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренной активизации продаж. Инвесторы вновь будут фокусироваться на фундаментальных факторах и удержании жесткой денежно-кредитной политики со стороны регулятора продолжительное время. В среднесрочной перспективе в рамках базового сценария это, на наш взгляд, может привести к стабилизации рынка в коридоре 3 000 – 3 270, а при развитии негативного сценария приведет к его отступлению под нижнюю границу данного диапазона. В этом случае целью рынка может стать район 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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