Рынок переварил негатив

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Рынок акций завершил прошлую неделю со снижением в полпроцента, и это якобы негатив, но в рамках периода провал индекса Мосбиржи был на 6% и полугодовые минимумы у 3030 п., поэтому выкуп глубокой просадки однозначно позитив. Тенденция вверх может продолжиться, к концу июня не исключатся возврат индекса под 3300 п.Сильнее рынка вновь акции Аэрофлота (+5,9%). Цена перевалила за 60 руб., ожидания взлета полностью оправдались. Сегодня курс может быть уже у 64 руб. Для корпорации-перевозчика лето — высокий лётный сезон.Слабее рынка оказались акции Московской биржи (-3,8%). Но там была дивидендная отсечка на 7%, поэтому закрытие без учета выплат все-таки в плюсе. США ввели санкции против Мосбиржи, но корпорация и ЦБ были к этому готовы, и потрясений не случилось, а пролив акций был быстро выкуплен.А рубль все так же стабилен. После санкций к НКЦ и НРД биржевые торги долларом и евро невозможны, теперь ЦБ фиксирует курс этих валют по итогам внебиржевых торгов. Там доллар 89,07, евро на 95,15. На бирже все внимание на китайский юань — торги продолжаются в обычном режиме, и пара CNY/RUB остается на минимумах года 12,15. В перспективе лета возможно лишь временное ослабление рубля и подъем юаня к 12,5.
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Рынок акций завершил прошлую неделю со снижением в полпроцента, и это якобы негатив, но в рамках периода провал индекса Мосбиржи был на 6% и полугодовые минимумы у 3030 п., поэтому выкуп глубокой просадки однозначно позитив. Тенденция вверх может продолжиться, к концу июня не исключатся возврат индекса под 3300 п.
Сильнее рынка вновь акции Аэрофлота (+5,9%). Цена перевалила за 60 руб., ожидания взлета полностью оправдались. Сегодня курс может быть уже у 64 руб. Для корпорации-перевозчика лето — высокий лётный сезон.
Слабее рынка оказались акции Московской биржи (-3,8%). Но там была дивидендная отсечка на 7%, поэтому закрытие без учета выплат все-таки в плюсе. США ввели санкции против Мосбиржи, но корпорация и ЦБ были к этому готовы, и потрясений не случилось, а пролив акций был быстро выкуплен.
А рубль все так же стабилен. После санкций к НКЦ и НРД биржевые торги долларом и евро невозможны, теперь ЦБ фиксирует курс этих валют по итогам внебиржевых торгов. Там доллар 89,07, евро на 95,15. На бирже все внимание на китайский юань — торги продолжаются в обычном режиме, и пара CNY/RUB остается на минимумах года 12,15. В перспективе лета возможно лишь временное ослабление рубля и подъем юаня к 12,5.
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