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Рынок переварил негатив - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Рынок переварил негатив
Рынок переварил негатив - 17.06.2024, ПРАЙМ
Рынок переварил негатив
Рынок акций завершил прошлую неделю со снижением в полпроцента, и это якобы негатив, но в рамках периода провал индекса Мосбиржи был на 6% и полугодовые... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T09:40+0300
2024-06-17T09:40+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
рынки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849225068.jpg?1718606438
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Рынок акций завершил прошлую неделю со снижением в полпроцента, и это якобы негатив, но в рамках периода провал индекса Мосбиржи был на 6% и полугодовые минимумы у 3030 п., поэтому выкуп глубокой просадки однозначно позитив. Тенденция вверх может продолжиться, к концу июня не исключатся возврат индекса под 3300 п.Сильнее рынка вновь акции Аэрофлота (+5,9%). Цена перевалила за 60 руб., ожидания взлета полностью оправдались. Сегодня курс может быть уже у 64 руб. Для корпорации-перевозчика лето — высокий лётный сезон.Слабее рынка оказались акции Московской биржи (-3,8%). Но там была дивидендная отсечка на 7%, поэтому закрытие без учета выплат все-таки в плюсе. США ввели санкции против Мосбиржи, но корпорация и ЦБ были к этому готовы, и потрясений не случилось, а пролив акций был быстро выкуплен.А рубль все так же стабилен. После санкций к НКЦ и НРД биржевые торги долларом и евро невозможны, теперь ЦБ фиксирует курс этих валют по итогам внебиржевых торгов. Там доллар 89,07, евро на 95,15. На бирже все внимание на китайский юань — торги продолжаются в обычном режиме, и пара CNY/RUB остается на минимумах года 12,15. В перспективе лета возможно лишь временное ослабление рубля и подъем юаня к 12,5.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, рынки
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Рынки
09:40 17.06.2024
 

Рынок переварил негатив

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Рынок акций завершил прошлую неделю со снижением в полпроцента, и это якобы негатив, но в рамках периода провал индекса Мосбиржи был на 6% и полугодовые минимумы у 3030 п., поэтому выкуп глубокой просадки однозначно позитив. Тенденция вверх может продолжиться, к концу июня не исключатся возврат индекса под 3300 п.
Сильнее рынка вновь акции Аэрофлота (+5,9%). Цена перевалила за 60 руб., ожидания взлета полностью оправдались. Сегодня курс может быть уже у 64 руб. Для корпорации-перевозчика лето — высокий лётный сезон.
Слабее рынка оказались акции Московской биржи (-3,8%). Но там была дивидендная отсечка на 7%, поэтому закрытие без учета выплат все-таки в плюсе. США ввели санкции против Мосбиржи, но корпорация и ЦБ были к этому готовы, и потрясений не случилось, а пролив акций был быстро выкуплен.
А рубль все так же стабилен. После санкций к НКЦ и НРД биржевые торги долларом и евро невозможны, теперь ЦБ фиксирует курс этих валют по итогам внебиржевых торгов. Там доллар 89,07, евро на 95,15. На бирже все внимание на китайский юань — торги продолжаются в обычном режиме, и пара CNY/RUB остается на минимумах года 12,15. В перспективе лета возможно лишь временное ослабление рубля и подъем юаня к 12,5.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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