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"АвтоВАЗ" улучшил свой прогноз по российскому авторынку

"АвтоВАЗ" улучшил свой прогноз по российскому авторынку - 17.06.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" улучшил свой прогноз по российскому авторынку

"АвтоВАЗ" улучшил свой прогноз по российскому рынку легковых и легких коммерческих автомобилей в 2024 году в пределах 5%, сообщил в интервью РИА Новости... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T09:42+0300

2024-06-17T09:42+0300

2024-06-17T09:42+0300

россия

автоваз

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" улучшил свой прогноз по российскому рынку легковых и легких коммерческих автомобилей в 2024 году в пределах 5%, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "Первая половина года уже практически пройдена, и можно осторожно увеличить наш прогноз по рынку примерно в пределах 5%", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о пересмотре прогноза по рынку легковых и легких коммерческих автомобилей РФ в 2024 году. В начале года в компании прогнозировали авторынок РФ на уровне 1 100 000 автомобилей. Таким образом, теперь оценка "АвтоВАЗа" составляет около 1 155 000 машин. "Рынок в целом растет. Мы понимаем, за счет каких факторов: роста заработной платы и роста оборонзаказа. Это создает дополнительные стимулы для спроса. Да, есть риск определенного перегрева, правительство и ЦБ борются с этим, но рынок быстро восстанавливается. И для производителей, особенно отечественных, - это очень хорошо", - рассказал топ-менеджер. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 10.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, автоваз