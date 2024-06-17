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Раскрыта сумма страховой ответственности АСВ перед клиентами Автоградбанка
Раскрыта сумма страховой ответственности АСВ перед клиентами Автоградбанка - 17.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыта сумма страховой ответственности АСВ перед клиентами Автоградбанка
Ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед клиентами Автоградбанка, у которого Центробанк отозвал лицензию, составляет 2,38 миллиарда рублей,... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T09:29+0300
2024-06-17T09:29+0300
2024-06-17T09:29+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед клиентами Автоградбанка, у которого Центробанк отозвал лицензию, составляет 2,38 миллиарда рублей, сообщает АСВ. ЦБ РФ с 17 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка, занимавшего по величине активов 218-е место в банковской системе РФ. "Банк России приказом от 17 июня 2024 года № ОД-948 назначил в банк временную администрацию, функции которой возложены на агентство... По данным отчетности банка на 1 мая 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 2,38 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что вкладчики имеют право на получение возмещения, поскольку Автоградбанк участвует в системе обязательного страхования вкладов. Агентство обещает начать выплаты не позднее 1 июля. Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 июня, заключается в сообщении.
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банки, банковская лицензия, отзыв лицензий цб, асв
Банки, банковская лицензия, Отзыв лицензий ЦБ, АСВ
Раскрыта сумма страховой ответственности АСВ перед клиентами Автоградбанка
Страховая ответственность АСВ перед клиентами Автоградбанка составляет 2,38 млрд руб
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед клиентами Автоградбанка, у которого Центробанк отозвал лицензию, составляет 2,38 миллиарда рублей, сообщает АСВ.
ЦБ РФ с 17 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка, занимавшего по величине активов 218-е место в банковской системе РФ.
"Банк России приказом от 17 июня 2024 года № ОД-948 назначил в банк временную администрацию, функции которой возложены на агентство... По данным отчетности банка на 1 мая 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 2,38 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вкладчики имеют право на получение возмещения, поскольку Автоградбанк участвует в системе обязательного страхования вкладов.
Агентство обещает начать выплаты не позднее 1 июля.
Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 июня, заключается в сообщении.
Центробанк отозвал лицензию у "Автоградбанка"