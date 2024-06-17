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Раскрыта сумма страховой ответственности АСВ перед клиентами Автоградбанка

Раскрыта сумма страховой ответственности АСВ перед клиентами Автоградбанка - 17.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыта сумма страховой ответственности АСВ перед клиентами Автоградбанка

Ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед клиентами Автоградбанка, у которого Центробанк отозвал лицензию, составляет 2,38 миллиарда рублей,... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T09:29+0300

2024-06-17T09:29+0300

2024-06-17T09:29+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед клиентами Автоградбанка, у которого Центробанк отозвал лицензию, составляет 2,38 миллиарда рублей, сообщает АСВ. ЦБ РФ с 17 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка, занимавшего по величине активов 218-е место в банковской системе РФ. "Банк России приказом от 17 июня 2024 года № ОД-948 назначил в банк временную администрацию, функции которой возложены на агентство... По данным отчетности банка на 1 мая 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 2,38 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что вкладчики имеют право на получение возмещения, поскольку Автоградбанк участвует в системе обязательного страхования вкладов. Агентство обещает начать выплаты не позднее 1 июля. Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 июня, заключается в сообщении.

https://1prime.ru/20240617/bank-rossii-849223482.html

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