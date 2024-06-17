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Центробанк отозвал лицензию у "Автоградбанка"
Центробанк отозвал лицензию у "Автоградбанка" - 17.06.2024, ПРАЙМ
Центробанк отозвал лицензию у "Автоградбанка"
Банк России с 17 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Автоградбанка", занимавшего по величине активов 218 место в банковской системе;... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T08:50+0300
2024-06-17T08:50+0300
2024-06-17T08:52+0300
россия
банк россии
банковская лицензия
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Банк России с 17 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Автоградбанка", занимавшего по величине активов 218 место в банковской системе; он обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот, сообщает регулятор."Банк России приказом от 17.06.2024 № ОД-947 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Автоградбанк" АО "Автоградбанк" (рег. № 1455, Республика Татарстан, г. Набережные Челны). По величине активов кредитная организация занимала 218 место в банковской системе Российской Федерации", - говорится в сообщении."Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма - ред.), выявленные Банком России как в ходе дистанционного надзора, так и по результатам инспекционной проверки", - добавляет регулятор.
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россия, банк россии, банковская лицензия
РОССИЯ, Банк России, банковская лицензия
Центробанк отозвал лицензию у "Автоградбанка"
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Автоградбанка"
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Банк России с 17 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Автоградбанка", занимавшего по величине активов 218 место в банковской системе; он обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот, сообщает регулятор.
"Банк России приказом от 17.06.2024 № ОД-947 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Автоградбанк" АО "Автоградбанк" (рег. № 1455, Республика Татарстан, г. Набережные Челны). По величине активов кредитная организация занимала 218 место в банковской системе Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма - ред.), выявленные Банком России как в ходе дистанционного надзора, так и по результатам инспекционной проверки", - добавляет регулятор.
ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России