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Центробанк отозвал лицензию у "Автоградбанка"

Центробанк отозвал лицензию у "Автоградбанка" - 17.06.2024, ПРАЙМ

Центробанк отозвал лицензию у "Автоградбанка"

Банк России с 17 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Автоградбанка", занимавшего по величине активов 218 место в банковской системе;... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T08:50+0300

2024-06-17T08:50+0300

2024-06-17T08:52+0300

россия

банк россии

банковская лицензия

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Банк России с 17 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Автоградбанка", занимавшего по величине активов 218 место в банковской системе; он обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот, сообщает регулятор."Банк России приказом от 17.06.2024 № ОД-947 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Автоградбанк" АО "Автоградбанк" (рег. № 1455, Республика Татарстан, г. Набережные Челны). По величине активов кредитная организация занимала 218 место в банковской системе Российской Федерации", - говорится в сообщении."Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма - ред.), выявленные Банком России как в ходе дистанционного надзора, так и по результатам инспекционной проверки", - добавляет регулятор.

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