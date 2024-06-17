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Сын Байдена потребовал повторного суда по делу об оружии
Сын Байдена потребовал повторного суда по делу об оружии - 17.06.2024, ПРАЙМ
Сын Байдена потребовал повторного суда по делу об оружии
Сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер Байден потребовал отменить обвинительный приговор в отношении него в деле о нарушении правил оборота... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T20:04+0300
2024-06-17T20:04+0300
2024-06-17T20:04+0300
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 17 июн – ПРАЙМ. Сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер Байден потребовал отменить обвинительный приговор в отношении него в деле о нарушении правил оборота оружия, а также провести повторный процесс. Это следует из документа, который появился в базе судебных материалов, однако был вскоре удален оттуда. Защита Хантера Байдена утверждает, что у окружного суда, признавшего его виновным по всем трем пунктам, не было необходимых полномочий при формировании жюри присяжных и слушания дела во время рассмотрения апелляции в вышестоящей инстанции. "Господин Байден требует нового суда по всем пунктам, поскольку суд был лишен юрисдикции, когда формировал жюри и проводил процесс в ее отсутствие", - отмечается в документе. При этом позже ходатайство было удалено из базы судебной документации по просьбе защиты. Ранее коллегия присяжных признала Байдена-младшего виновным в том, что в 2018 году он при покупке пистолета солгал по вопросу наличия у него наркотической зависимости. Меру наказания сыну президента позже определит суд.
https://1prime.ru/20240614/primirenie-849157758.html
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хантер байден, сша, суд
Сын Байдена потребовал повторного суда по делу об оружии
Хантер Байден потребовал повторного суда по делу о ложных показаниях при покупке оружия
ВАШИНГТОН, 17 июн – ПРАЙМ. Сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер Байден потребовал отменить обвинительный приговор в отношении него в деле о нарушении правил оборота оружия, а также провести повторный процесс. Это следует из документа, который появился в базе судебных материалов, однако был вскоре удален оттуда.
Защита Хантера Байдена утверждает, что у окружного суда, признавшего его виновным по всем трем пунктам, не было необходимых полномочий при формировании жюри присяжных и слушания дела во время рассмотрения апелляции в вышестоящей инстанции.
"Господин Байден требует нового суда по всем пунктам, поскольку суд был лишен юрисдикции, когда формировал жюри и проводил процесс в ее отсутствие", - отмечается в документе.
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При этом позже ходатайство было удалено из базы судебной документации по просьбе защиты.
Ранее коллегия присяжных признала Байдена-младшего виновным в том, что в 2018 году он при покупке пистолета солгал по вопросу наличия у него наркотической зависимости. Меру наказания сыну президента позже определит суд.